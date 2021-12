André van Duin in tranen bij Linda’s Wintermaand: “Ik ben nog vaak verdrietig”

De kijker thuis steekt de revueartiest op Twitter een hart onder de riem.

Spraakmakende gasten

Het tweede seizoen van Linda’s Wintermaand is van start gegaan. Net zoals bij het eerste seizoen, spreken ook ditmaal iedere zondag in december twee spraakmakende, bijzondere gasten openhartig over hun leven. Zo waren gisteravond André van Duin en Nikkie de Jager te gast, die naast een coming-out ook een groot verlies in hun leven delen.

Te vroeg afscheid

Nikkie verloor haar slechts 14-jarige broertje vorig jaar aan de gevolgen van kanker. En ook André moest veel te vroeg afscheid nemen van zijn grote liefde Martin. Aan Linda vertelt hij over hun ontmoeting: “Ik kende hem al heel lang en toen was de liefde ineens er. Hij was 17 jonger dan ik, dus ik had niet gedacht dat ík alleen achter zou blijven.”

Boos

Linda vraagt hoe de ziekteperiode was voor André. “Ben je weleens boos geweest, dat het leven jou zo’n klap heeft gegeven?” André antwoordt dat hij die boosheid vaak voelde, maar dat zijn man dat nooit ervaarde. “Ik ben soms nog steeds boos. Zo’n jong iemand, wat heeft dat nou voor zin?”

Rouwproces

Martin overleed 13 januari 2020, inmiddels alweer bijna twee jaar geleden. “Je leert ermee leven, je geeft het een plek. Het is niet anders, maar ik ben er nog steeds wel heel vaak heel verdrietig om. Ik neem ook heel veel werk aan, zodat ik maar een beetje bezig blijf. En ik heb gelukkig heel veel goeie lieve vrienden die me goed in de gaten houden.”

Emoties

Zijn stem breekt: “Het is in deze tijd gewoon lastig, voor iedereen is het natuurlijk lastig in deze coronatijd”, zegt hij, doelend op de naderende kerstperiode. “Maar we komen er wel doorheen.” Linda de Mol is zichtbaar geraakt door de emoties van André. “Ik zou je nu heel graag even een knuffel willen geven”, zegt ze.

Reacties

De kijker thuis is ook geraakt door de woorden en het grote verlies van André van Duin, blijkt uit een stortvloed van berichten op Twitter.

Als ik nu een superkracht zou mogen kiezen, zou ik willen tijdreizen…



…om zo André een knuffel te kunnen geven tijdens deze opnames!



☹️💕#lindaswintermaand pic.twitter.com/N8zUun0vhO — Daan (@Daan_Danado) 5 december 2021

André van Duin is een rustpunt in deze woelige tijd. De eerlijkste tranen die er zijn komen van hem. En heel veel liefde. #lindaswintermaand — Bertje Nenniz (@BNenniz) 5 december 2021

Wat is Andre van Duin toch een hele fijne en lieve man.



En die knuffel had hij gewoon moeten krijgen, die man schoot meerdere keren vol en had het zeker nodig.



#lindaswintermaand — BroederJoey (@BroederJoey) 6 december 2021

Als we allemaal een André van Duin in ons leven hadden zou de wereld prachtig zijn, want je wordt er vanzelf ook een goed mens van. #andrevanduin pracht mens. #lindaswintermaand — īngrīd stam (@ingridmeta) 5 december 2021

#AndrevDuyn is de clown, de pias, de grappenmaker en als die dan huilt lijkt het harder binnen te komen. Held! #Lindaswintermaand — Robert (@Stokstaartje020) 5 december 2021

#lindaswintermaand



Alle knuffels voor André, en niets anders dan heel veel liefde💖#liefdevoorandre — Marielle Pegge (@MariellePegge) 5 december 2021

Bron: Lindanieuws