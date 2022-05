André van Duin ontmoet naamgenoot in Doorbakken

In Doorbakken wordt op zondagavond teruggeblikt op de uitzending van Heel Holland Bakt een dag eerder. De makers zagen de rubriek Nee, dat ben ik niet in het AD waarin André van Duijn uit het Zuid-Hollandse Zevenhuizen aan het woord komt.

Hij wilde presentator André van Duin graag eens ontmoeten. Toen ze elkaar eenmaal hadden ontmoet was de onbekende André enthousiast over zijn beroemde naamgenoot. “Wat een charismatische man. Open, vriendelijk. Echt top!’’

Doorbakken nodigde hem daarna uit speciaal voor het programma een taart te bakken voor de presentator. Dat werd een vanilleslagroomtaart met Zwitserse room en aardbeien. André werkt nu in de geestelijke gezondheid, maar was vroeger banketbakker.

Meedoen aan HHB

“Direct vroeg André me of ik volgend seizoen mee wil doen aan Heel Holland Bakt. Daar heb er voor bedankt, want ik heb dertig jaar geen cakeje gebakken. Wel ben ik sinds die opnames weer helemaal aan het bakken geslagen. ik sluit niet uit dat ik over twee seizoenen misschien wel mee wil doen.’’

Ondertussen zijn de finalisten van Heel Holland Bakt bekend en daar zijn de kijkers over verdeeld.

De uitzending van Doorbakken met de twee naamgenoten is zondagavond te zien om 22:37 op NPO1.

