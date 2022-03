In een interview met Weekend vertelt van Duin nogmaals dat hij het heel gezellig heeft met zijn nieuwe liefde Fernando Reyes: “Hij vult de eenzaamheid op. Eerst kwam ik alleen thuis, nu is dat niet meer zo.” Ze gaan samen graag naar de bioscoop of drinken wat op een terrasje. “Dat zijn allemaal dingen die je in je eentje niet doet.”

Reuring in huis

Fernando trekt binnenkort bij André in. “Er is dan weer een beetje reuring in het huis. (...) Hij is wat drukker en hij praat ook meer dan ik. Wat dat betreft denk ik dat hij wat meer aandacht vraat. Verder is hij heel de dag vrolijk, nooit chagrijnig.”

Niet lang alleen

Martin Elferink, de echtgenoot van André van Duin, overleed in 2020 aan de gevolgen van kanker. Hij zal altijd zijn grote liefde blijven, zei hij eerder in een interview met De Telegraaf. “Dat zal nooit veranderen en dat weet Fernando ook. Hij kan daarmee leven. Want natúúrlijk is die rouw allemaal nog niet verwerkt. Maar ik ben ook niet iemand die heel lang alleen kan zijn.”

Bron: Shownieuws.nl