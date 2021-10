André van Duin roert kijkers tot tranen met muzikale ode aan Martine Bijl

Berend Boudewijn schreef de afgelopen tijd aan zijn boek Van dit van dat en van alles wat. In de verhalenbundel brengt hij een ode aan zijn overleden vrouw Martine Bijl. Hij deelt verhalen, maar ook hoogtepunten uit haar carrière.

In Matthijs gaat door vertelt hij over het schrijfproces. “Ik miste haar en ze was bij me", vertelt hij over de periode waarin hij dagelijks geconfronteerd werd met het verlies van Martine, door aan zijn boek te werken.

Schrikdraad

Hij vergelijkt het gemis met het gevoel ‘alsof je eindexamen moet doen'. “Je hebt iets in je maag en het is permanent, maar soms is het alsof je een koe in het weiland bent die tegen schrikdraad aanloopt. Dan denk je: oh ja, ze is weg.” Het moeilijke volgens Berend Boudewijn is dat je nooit weer waar het schrikdraad zit. Het verdriet en gemis kan zomaar opkomen.

Talent

Toch vond hij het heerlijk om aan het boek over zijn vrouw te werken. Niet alleen omdat het hem een manier gaf om zijn verdriet deels te verwerken. Berend Boudewijn had ook een andere missie. Zo wilde hij de wereld laten zien wat voor talent Martine Bijl eigenlijk was. Als actrice, zangeres, presentatrice, schrijfster, maar ook vertaalster.

Vincent

Martine Bijl was namelijk een fervent vertaalster van onder andere Engelse nummers. Zij vertaalde verschillende meesterwerken naar het Nederlands op een unieke manier. Zo vertaalde ze het nummer Vincent, dat Don McLean schreef over Vincent van Gogh. ‘Starry, starry night’ vertaalde ze naar ‘warme zomerdag’. En daar begint een ontroerend nummer.

André van Duin

Als ode aan Martine wordt het nummer in Matthijs gaat door gebracht door André van Duin. In een ontroerende versie van Vincent zingt hij Berend Boudewijn toe, met het nummer dat zijn vrouw zo mooi verwoorde in het Nederlands.

Heel Holland Bakt

Helaas kan André niet live in de uitzending aanwezig zijn. Hij heeft namelijk opnames van Heel Holland Bakt. Dankzij een video van een studio-opname van een dag eerder, kan hij toch zijn ode aan Martine brengen. En het feit dat hij precies op dat moment bij Heel Holland Bakt is - het programma dat Martine Bijl jarenlang presenteerde, voordat André het stokje van haar overnam - maakt het nummer voor Berend Boudewijn en Matthijs van Nieuwkerk nog eens extra bijzonder. “De cirkel is rond", besluiten ze.

Ontroerd

Op Twitter gaan de kijkers los na de ode van André van Duin. Mensen zijn diep ontroerd door het nummer. Zo zitten veel kijkers met tranen thuis en wordt wederom bevestigd wat voor talent niet alleen Martine Bijl, maar ook André van Duin is. “Daar hebben we er maar één van", klinkt het liefdevol.

Het optreden van André van Duin is te zien via deze link op minuut 33.

Bron: Twitter, NPO.