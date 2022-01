De prijs werd dit jaar voor 31e keer uitgereikt door mediavakblad BM (Broadcast Magazine), André is de 25e man die de titel toebedeeld krijgt. Broadcast Magazine kiest zelf ieder jaar de winnaar en werkt zonder stemrondes of genomineerden. Het is dus écht een titel vanuit het mediavak, geen publieksprijs. Hij krijgt de prijs overhandigd door Frans Klein, de winnaar van vorig jaar.

Normaal gesproken wordt de nieuwe Omroepman of -vrouw feestelijk gehuldigd in aanwezigheid van honderden gasten, maar dat kon dit jaar niet door de coronamaatregelen. In plaats daarvan vond de uitreiking plaats tijdens een lunch met voormalig Omroepmannen en -vrouwen.

Elk seizoen een feestje

André van Duin kennen we de laatste jaren vooral van de fenomenale presentatie van Heel Holland bakt, waar hij elk seizoen een feestje van maakt. Ook is André gevierd om de avonturen die hij samen met Janny van der Heijden te water beleeft in Denkend aan Holland. En nog een reden voor een feestje: André wordt volgende maand 75 jaar!

In de prijzen

Los van zijn recente werk als presentator is André natuurlijk ook bekend als komiek, zanger en allemansvriend. Hoog tijd dus dat zijn werk weer eens met een gouden pen ondertekend werd! Eerder al, in 2020, kreeg hij de Media Oeuvre Award.

Destijds roemde de jury André om zijn veelzijdige, generatieoverstijgende carrière die ruim een halve eeuw beslaat. “Hij is een groot volkskomiek, maar heeft zijn strepen ook ruimschoots verdiend als revue-artiest, zanger, acteur, presentator en radio- en televisiemaker”, stond in het juryrapport.

Andere winnaars

Eerdere jaren kregen bijvoorbeeld journalist en presentatrice Eva Jinek en presentator Beau van Erven Dorens de titel van Omroepvrouw/man van het Jaar en ook dit jaar was het een ster van de voorgrond. Maar het komt ook vaak voor dat een succesvol talent van achter de schermen de prijs krijgt uitgereikt. Zo won vorig jaar dus Frans Klein, directeur Video bij de NPO en jaren geleden kreeg Jan Slagter, oprichter en directeur van Omroep MAX, de eervolle titel.

Bron: Broadcast Magazine.