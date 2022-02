André van Duin vandaag 75! “Ik blijf onder de mensen”

“Als je het fysiek kunt opbrengen, dan moet je het blijven doen”, zegt André in een interview met ANP. “Dan blijf je onder de mensen.”

Zijn carrière beslaat bijna zestig jaar waarin hij lang succesvol was als komiek. De laatste jaren is hij populair als presentator, bijvoorbeeld van Heel Holland Bakt. “Normaal bouw je je carrière af, maar bij mij is die opnieuw begonnen. Op die leeftijd verwacht je helemaal niet dat je zoveel kansen krijgt en nog zoveel dingen mag doen.”

André brak als 17-jarige door na zijn tv-debuut in de AVROTROS-talentenjacht AVRO’s Nieuwe Oogst. Mooie momenten om op terug te blikken zijn er genoeg, maar misschien vond Van Duin De Dik Voormekaar Show wel het leukst om te maken. Het wekelijkse radioprogramma maakte hij tussen 1973 en 1985 en 2000 en 2003 met Ferry de Groot.

Verjaardag met vrienden

Vandaag viert André zijn 75e verjaardag met een etentje. Hij gaat dineren met een groep intieme vrienden, vertelt hij. Zonder zijn man, die begin 2020 overleed. “We hadden het ons heel anders voorgesteld. Het is hartstikke triest. Maar we gaan er een gezellige avond van maken.”

Veel grote plannen voor de toekomst heeft André nog niet, want hij heeft al veel om handen. “Er staat niets op stapel om weer het theater in te gaan. Maar je moet nooit wat uitsluiten, je weet maar nooit.”

Bron: ANP