Droom jij ervan om aan het eind van de rit met De Gouden Locomotief naar huis te gaan? Lees dan gauw verder.

Mix tussen Heel Holland bakt en Lego masters

In dit programma strijden modeltreinbouwers met hun teams tegen elkaar om de mooiste en creatiefste modelspoorbaan te realiseren. Elke aflevering moeten de kandidaten aan de hand van een bepaald thema in een paar dagen tijd een compleet ‘nieuwe wereld’ creëren. Kijkers noemen het programma een mix tussen Heel Holland bakt en Lego masters.

De lat ligt hoog

Je had het misschien niet gelijk verwacht, maar modelbouw kan hartstikke spannend zijn. Denk maar aan de tijdsdruk, het samenwerken en de techniek. Doen alle lichtjes het wel, blijft de trein wel rijden en weten de teams de rust te bewaren?

Eerlijk is eerlijk: het niveau lag in het eerste seizoen erg hoog, dus er wordt ook nu weer veel van de modeltreinbouwers verwacht. Is modelbouw ook jouw grootste hobby? Dan heb je geluk! André van Duin is namelijk op zoek naar fanatieke bouwers voor een nieuwe reeks.

Aanmelden

Zijn modeltreinen jouw allergrootste hobby, werk je in je vrije tijd het liefst uren aan een nieuw miniatuurlandschap en bouw jij de allermooiste modelspoorbanen? Ga het avontuur aan en geef je nú op via dit aanmeldformulier. In De grote kleine treinencompetitie strijden de modeltreinbouwers met teams tegen elkaar.

Bron: MAX vandaag