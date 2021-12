Zes jaar geleden barstte één van Andries’ klanten in tranen uit toen ze haar tepeltatoeages bekeek in de spiegel. Voor het eerst na haar borstreconstructie had ze weer mooie, vrouwelijke, goed gevormde tepels. Net echt. “Ik kan eindelijk weer naar de sauna”, zei ze door haar tranen heen. Jarenlang was ze onzeker geweest over haar borsten. Als borstkankeroverlever had zij een borstreconstructie ondergaan en een plastisch chirurg had haar nog iets van tepels kunnen geven. Maar pas toen Andries van Mons Ink zijn tatoëermagie op haar mocht loslaten, voelde ze zich echt weer helemaal compleet.

Zelfvertrouwen teruggeven

Haar reactie raakte Andries. “Mijn schoonmoeder heeft borstkanker gehad en ik heb van dichtbij gezien wat voor strijd dat is en wat dat met het zelfbeeld van een vrouw kan doen”, vertelt hij. “Dat ik een vrouw met zoiets haar zelfvertrouwen weer terug kan geven betekent heel veel voor me.”

Driedimensionale tattoo

Sindsdien ontvangt Andries steeds vaker vrouwen die een stukje van hun vrouwelijkheid terugvinden door de tattootepels. “Ik let echt op alle details: welke kleur past bij haar huid, welke vorm, welke grootte? Maar ook: hoe moet het licht vallen als ik de tepels er driedimensionaal uit wil laten zien? Hoe creëer ik schaduw? Waar plaats ik de kliertjes?” En steeds weer krijgt hij die reactie waar hij het allemaal voor doet. “Sommige vrouwen zijn in tranen, anderen zijn sprakeloos”, vertelt hij. Vrouwen kunnen in zijn studio uitgebreid de tijd nemen om zichzelf in de spiegel te bewonderen. “Het is een eenmanszaak waar geen andere mensen zijn. De meeste vrouwen brengen enkel hun partner mee. Er is dus niemand die je ziet.”

Niet voor iedereen mogelijk

Zijn tatoeageproject is een groot succes. Er is slechts één ding waar Andries minder enthousiast over is. “Iedere vrouw die borstkanker heeft overleefd en een borstreconstructie heeft ondergaan, verdient het om mooie tepels te krijgen. Maar het is lang niet voor iedereen mogelijk.” Alleen bij de plastisch chirurg of bepaalde schoonheidsspecialisten worden deze tatoeages vergoed door de verzekeraar. Maar deze zijn vaak niet gespecialiseerd in de kunst van het realistisch tatoeëren. En een tepeltattoo bij zo’n gespecialiseerde tattoo artist kost al gauw een paar honderd euro per tepel.

250 euro of helemaal gratis

“Ik wil dat alle vrouwen dit kunnen doen”, zegt Andries. Daarom heeft hij een slim systeem in het leven geroepen. De tepels kosten 250 euro per stuk óf net wat je kunt missen. “Vrouwen die bij mij komen en het zich kunnen veroorloven, betalen 250 euro”, legt Andries uit. “Maar daarmee betalen ze niet alleen voor hun eigen tepels. Een deel van dat bedrag leggen we opzij voor vrouwen die niet genoeg geld hebben.”

Vrouwen helpen elkaar

Door dit systeem kan iedereen bij Andries aankloppen. “Steenrijk of geen cent te makken: ik help je. En de andere vrouwen die ik hielp, helpen andere vrouwen weer door een deel voor ze te betalen.” Zo komt het dat sommige vrouwen het volle bedrag betalen, anderen slechts een deel en sommigen, die het echt niet kunnen missen, gratis in Andries’ stoel plaats mogen nemen. “Als ik het leven van al deze vrouwen op deze manier een stukje mooier kan maken, is dat het voor mij meer dan waard.”