Angela de Jong haalt uit naar Ellie Lust: “Ongelofelijk hypocriet”

Volgens Angela is het ontzettend ‘hypocriet’ dat iemand als Ellie, die voorheen bij de politie zat, zich laat inhuren door Holland Casino.

“Ik moest even twee keer met mijn ogen knipperen”

Angela schrijft dat ze begin deze week klaar zat om de kerstcommercials te bekijken, toen plotseling Ellie in beeld kwam. “Ik moest even twee keer met mijn ogen knipperen, want het kwam nogal hard binnen”, zo schrijft ze. “Is haar tv-carrière inmiddels in dat stadium aanbeland? Met de degradatie van Wie is de Mol-icoon en NPO 1-boegbeeld naar deskundige in het RTL 5-vullertje 112. Vandaag stond ze al zichtbaar met één voet op de drempel van de achterdeur van het Mediapark”, aldus Angela.

Waarschuwen voor gevaren van online gokken

Volgens de televisierecensente kan dit niks anders betekenen, dan dat Ellie de spijlen van het tuinhek op het Mediapark in haar rug moet voelen, anders zou ze volgens haar nooit ja hebben gezegd tegen zo’n commercial. “Ik zou er de schouders over ophalen als het hier niet om een ex-politieagent gaat en het spotje niet zo ongelooflijk hypocriet is”, zo gaat ze verder. “Ellie is namelijk door de online tak van Holland Casino ingehuurd om namens diezelfde online tak van Holland Casino te waarschuwen voor de gevaren van online gokken bij Holland Casino.”

Zelfde als waarschuwen voor roken

Angela denkt dat bedrijven heel goed weten wat ze doen als ze iemand zoals Ellie inhuren. “Ze willen graag dat we tijdens een saaie vergadering of wachten op de bus onze telefoon pakken om snel een gokje te wagen, maar waarschuwen ons wel dat we het niet te gek moeten maken. Dat is volgens mij zoiets als een sigarettenmerk dat adverteert dat je er lekker eentje moet opsteken, maar de rook niet te diep moet inhaleren.”

Verlegen om werk

Vervolgens sluit ze haar column af met een flinke sneer: “Als Ellie om werk verlegen zit, weet ik nog wel iets. Ex-kandidaten van Wie is de Mol? begeleiden en waarschuwen dat deelname niet automatisch betekent dat je er een glanzende tv-carrière aan overhoudt en dat het je al helemaal niet van de plicht ontslaat om goed na te denken waar je ja en nee tegen zegt. Zelfs niet als je met je rug tegen het hek van het Mediapark staat.”

Ook op Twitter reageren sommige mensen vol ongeloof:

Ellie Lust die voor wat centen zich verlaagt in #hollandcasino reclame… Zo jammer weer — Trea Alers (@treetjeaal) 7 december 2021

