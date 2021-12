Angela de Jong na Meilandjes-rel: “De vrijheid van meningsuiting staat echt onder druk”

Het is tegenwoordig steeds lastiger om te zeggen wat je denkt, stelt Angela in gesprek met Welmoed Sijtsma en Jort Kelder in Op1.

Vrijheid van meningsuiting onder druk

In Nederland mag je alles zeggen, maar meer dan ooit kun je óók een reactie terug verwachten. Nadat de familie Meiland - en vooral dochter Maxime - de ene na de andere samenwerking stuk ziet lopen, schrijft Angela: “Nu de Meilandjes sorry hebben gezegd, kunnen we weer negeren waar de boycot echt omdraait.”

Volgens de journalist heeft dat met het volgende te maken: dat het moeilijker is geworden om te zeggen wat je denkt. “Daar hebben we de VI-rel van gehad. De spotprent die over Kaag ging, waardoor D66 op z’n achterste benen staat, en nu dit. De vrijheid van meningsuiting staat echt onder druk.”

Uitspraken van Erica Meiland

De verschillende uitspraken die Erica Meiland over de islam heeft gedaan in haar biografie, komt haar familie letterlijk duur te staan. Zo schreef ze: “Er is echt geen meisje dat in de zomer op de fiets wil met een hoofddoek om. Je wil gewoon de wind in je haren voelen. Dát is vrijheid.” En ook: “Ik ben ook voor een boerkaverbod. Ik heb weleens drie van die pinguïns in Noordwijk zien lopen, dat is toch niet normaal?”

“Over wie hebben we het, hè?” vraagt Angela zich hardop af. “We hebben het niet over de minister president, niet over een politicus. We hebben het over een realityster op SBS, één van de slechtst bekeken zenders van Nederland.”

Angela vraagt vervolgens aan de presentatoren wat er zou gebeuren als Erica schrijft dat ze een non of een vrouw uit Staphorst op een pinguïn vindt lijken. “Denk je dat we dan ook zo’n rel hadden gehad?”

Tegengeluid

Vrijheid van meningsuiting is er wél, zo stelt merk-strateeg Nadine Ridder. Er hangen volgens haar simpelweg consequenties aan de uitspraken die je doet. “Als zij [Erica] uitspraken doet in haar boek en continu deze uitspraken bekrachtigt en bevestigt, is er ook ruimte voor mensen die daar moeite mee hebben om zich daarover uit te spreken.”

Het gesprek dat ontstaat kun je hier nog eens rustig terugkijken.

Bron: Op1