Angela Groothuizen (62) vermaakt zich op Tinder: “Een snoepwinkel!”

In de nieuwe Nouveau vertelt Angela openhartig over haar avonturen op Tinder, nadat de relatie met de vader van haar kinderen na dertig jaar op de klippen liep. “Eerst heb ik een half jaar gehuild om mijn verbroken relatie, daarna ben ik op Tinder gegaan. Een snoepwinkel! Ik blijk een goede hand van swipen te hebben, dus inmiddels heb ik het ontzettend naar mijn zin met al die leuke mannen, van wie sommigen vrienden zijn geworden en anderen lovers”, aldus de zangeres.

Valse naam en foto

Angela vertelde eerder al in Weekend dat ze met een valse naam en een foto met een pet op te vinden is op de dating-app. Dat blijkt ze nog steeds zo te doen: “Zo’n contact begint met appen, zonder dat ze weten dat ik het ben, en als het op een gegeven moment vertrouwd voelt, schrijf ik: ik moet je wat vertellen, ik heb een bekende kop. Als we dan gaan beeldbellen, zie ik vanzelf of ze daarmee kunnen omgaan of niet”, vertelt ze verder in Nouveau.

Fun in je leven

Angela heeft een duidelijke boodschap voor andere vrouwen: “Het maakt me niet uit of mensen mijn manier van leven choquerend vinden. Ze moeten er maar aan wennen dat wij vrouwen ons niet verbergen na ons zestigste. Ik ga uit met mannen die soms twintig jaar jonger zijn en ze vinden me allemaal heerlijk. (...) Daarom eindig ik ook met: kom van die bank af en schrijf je in! Breng de fun weer terug in je leven!”

Bron: Nouveau