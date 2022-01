Angela Groothuizen neemt contact op met oud-pupillen ‘TVOH’ na aantijgingen

Angela was eerder als coach te zien in The voice of Holland en The voice kids. Momenteel werkt ze alleen nog voor The voice senior.

“Wanneer had dit allemaal moeten gebeuren?”

De zangeres en presentatrice vertelt dat ze nooit iets heeft gemerkt van de geruchten die nu rondgaan. “Het gekke is, als ik denk aan The voice, dan denk ik alleen maar: fantastisch en hele lange dagen. Ik vraag me af wanneer dit dan allemaal had moeten gebeuren. Maar het is dus wel gebeurd.”

“Ik ben er nog niet”

Om deze reden besloot Angela om zelf contact op te nemen met alle deelnemers die zij ooit heeft gecoacht en dat zijn er aardig wat. “Het zijn er iets van 130, dus ik ben er nog niet. Maar in de meeste berichten die ik terugkrijg, zeggen ze allemaal dat ze het heerlijk hebben gehad bij The voice en dat het een spannend avontuur was”, aldus Angela. Van alle reacties heeft ze een verslag gemaakt en naar RTL gestuurd. “Ze moeten er maar mee doen wat ze willen.”

Schandaal bij TVOH

De opnames van The voice zijn in ieder geval de komende tijd stilgelegd, nadat er beschuldigingen oer seksueel grensoverschrijdend gedrag naar buiten kwamen. Zowel bandleider Jeroen Rietbergen als coach Ali B. worden beschuldigd van verschillende seksuele misdragingen. Jeroen heeft afgelopen weekend bekend, maar Ali B. blijft volhouden dat de aantijgingen niet waar zijn. Hij ontkent ook alle beschuldigingen. Donderdag verschijnt er in het YouTube-programma Boos een aflevering waarin alle beschuldigingen worden besproken.

Bron: HLF8