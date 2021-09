Angela Groothuizen over open latrelatie: “Ik mis hem af en toe wel”

Angela en Rob zijn al 31 jaar bij elkaar, maar nadat hun twee dochters het huis uit gingen, besloot Rob ook om weer alleen te gaan wonen. Hij wilde graag meer tijd voor zichzelf en woont nu aan de Vinkeveense Plassen, terwijl Angela aan de Amsterdamse grachten woont. In Rooijakkers over de vloer gaf Angela vorig jaar al aan dat dit niet haar eigen keuze was, maar nu ze een jaar verder zijn vertelt ze aan Frans dat ze toch wel tevreden is met hoe hun huidige relatie is.

“Dingen gaan soms niet zoals je wil dat ze gaan”

“We zien elkaar echt heel veel. We appen veel, spreken elkaar. Hij komt ook regelmatig hier zodat we met het hele gezin zijn. Dat is de situatie nu. Eigenlijk gaat het beter nu hij op zichzelf woont.” Toch betekent dit niet Angela de situatie graag anders had gezien. “Ik mis hem ook af en toe wel. Ik had liever gehad dat hij thuis was. We hebben 28 jaar bovenop elkaar geleefd en dingen gaan soms niet zoals je wil dat ze gaan.”

