Angelique (52) heeft COPD én long COVID: “Ik ga moe naar bed en sta moe weer op”

Door haar drukke baan bij de douane en jarenlang mantelzorgen voor haar moeder vond Angelique het niet vreemd dat ze zich zo moe voelde. Maar op een gegeven moment begon ze ook iets aan haar ademhaling te merken: zelfs bij het oplopen van de trap was ze al kortademig. Ze besloot naar de longarts te gaan en al snel kwam de diagnose: ze had COPD.

Het roer omgooien

COPD is een chronische longaandoening en kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door roken, luchtvervuiling of andere longziekten. Angelique heeft zelf wel gerookt, maar benadrukt dat er veel patiënten zijn bij wie dit níet het geval is. “Er zijn genoeg mensen met COPD die nooit een sigaret hebben aangeraakt.”

Helaas was zij zelf al bekend met de aandoening, want tien jaar geleden overleed haar moeder aan dezelfde ziekte. “Door wat er met mijn moeder is gebeurd, dacht ik gelijk: ik ga het roer radicaal omgooien en er alles aan doen om dat zolang mogelijk uit te stellen.”

Revalideren

Angelique stopte met roken en begon aan een revalidatietraject, maar twee jaar na haar diagnose moest ze toch noodgedwongen stoppen met werken. “Dat was gewoon echt te zwaar.” Ze wilde niet achter de geraniums zitten en besloot een lesje zumba te proberen. “Dat beviel zo goed, dat ik het heb weten op te bouwen tot vier keer per week een uur.” Maar toen kwam corona en moesten de sportscholen sluiten. En tot overmaat van ramp raakte ze in december 2020 zélf besmet met het virus.

Onbeschrijfelijke vermoeidheid

Als longpatiënt was het voor Angelique extra gevaarlijk om corona te krijgen. Gelukkig bleef het bij een verkoudheid en koorts. Maar een maand later werd ze van de een op de andere dag overvallen door een onbeschrijfelijke vermoeidheid. “Dat kun je niet vergelijken met gewoon moe zijn. Het trekt alle energie uit je. Je ogen worden zwaar, je gezicht gaat tekenen. En die vermoeidheid vertaalt zich in pijn. Op een gegeven moment kwam ik het huis niet meer uit, omdat heel mijn lichaam zeer deed.”



Angelique.

Met horten en stoten

Angelique probeert haar leven langzaam weer op te pakken, maar dat gaat met horten en stoten. “Ik ga moe naar bed en sta moe op, elke dag weer. Op sommige dagen heb ik zelfs al moeite met huishoudelijke klusjes.” Toch probeert ze positief te blijven. Zo volgt ze zelfs weer korte zumbalesjes vanuit huis. “Ik hoop dat ooit weer een volledig uur vol te houden.”

Ademen. Het lijkt zo gewoon. Maar voor Angelique en nog 1,2 miljoen andere Nederlanders is het helemaal niet vanzelfsprekend. Zij ontwikkelen in hun jeugd een longziekte, krijgen op latere leeftijd longproblemen of hun longen ondervinden de gevolgen van corona. Daarom werkt Longfonds met wetenschappers en artsen aan een medische doorbraak: de mini-long. Deze mini-long maakt het mogelijk in de toekomst beschadigde longen weer gezond te maken.

