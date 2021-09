Anita (55): “De fijne lijntjes werden minder”

Libelle samen met L’Oréal Paris

Extra dosis collageen

In de eerste vijf jaar na de menopauze dalen de collageenspiegels van de huid, die daardoor slapper wordt. L’Oréal Paris ontwikkelde daarom de Age Perfect Collageen Expert productlijn met collageen A-Z fracties. De producten zijn ontwikkeld om de zichtbare effecten van afnemende collageenspiegels tegen te gaan en zijn de eerste stap naar een stevigere huid.

Libelle lezeressen geven de ampullen het cijfer 7,5*

Stralende huid

Anita: “Pas sinds mijn veertigste ben ik bewust bezig met mijn huid. Sindsdien merk ik zeker verschil; mijn huid is egaler en heeft minder onzuiverheden. Ik heb een droge huid, en pas de verzorging daar op aan. Ik gebruik iedere dag een dag- en nachtcrème en een serum, en sinds kort smeer ik hyaluronzuur op mijn gezicht en hals voordat ik een crème aanbreng. Daarnaast drink ik veel water en slik ik vitamine C. Ouder worden vind ik niet zo erg, het heeft juist voordelen. Ik maak me bijvoorbeeld niet meer zo druk. Wel zou ik minder rimpels willen hebben. Na de ampullenkuur merkte ik meteen dat de fijne lijntjes minder werden en dat mijn huid voller aanvoelde. De bijbehorende dagcrème voelt rijk aan en wordt goed opgenomen. De producten laten mijn huid zo stralen dat ik helemaal ben overgestapt op deze lijn.”

Voor 76% van de testers voelt de huid na het gebruik van alle ampullen gehydrateerd aan

Soepel & stevig

Collageen is een belangrijk bestanddeel van de huid. Het zorgt voor natuurlijke elasticiteit en stevigheid en wordt daarom wel het ‘huidmatras’ genoemd. De hoeveelheid huideigen collageen kan echter afnemen na de overgang.

87% van de testers vindt de ampullen gemakkelijk in gebruik

Mooi in 7 dagen

Soms heeft de huid iets extra’s nodig om er op zijn best uit te zien. Een ampullenkuur is dan een uitkomst. L’Oréal Paris Age Perfect Collageen Expert verstevigende ampullen geven de huid in zeven dagen een boost.

Het resultaat

Een intensief gevoede, comfortabele huid. Maakt de huid zichtbaar steviger en strakker.

* N=115 Samengesteld door hettestpanel.nl (april 2021)