Anki wil de garage omtoveren tot kantoor: zó denkt ze de verbouwing aan te pakken

Tijdens de coronapandemie besloot Anki haar vaste baan op te zeggen en voor zichzelf te beginnen. Nu is Anki voedingsdeskundige en oprichtster van de Lazyfitgirl Methode en ziet zij haar bedrijf met de dag groeien. Op Instagram heeft zij inmiddels meer dan 63.000 volgers, die zij inspireert om voedzamer te gaan eten. Het succes heeft ervoor gezorgd dat ze thuis meer ruimte nodig heeft om te werken aan haar bedrijf. Anki: “Op een dag besloot ik er gewoon voor te gaan, ondanks de pandemie. Ik denk graag vooruit én in mogelijkheden, voor zowel mijn bedrijf als woning.”

Aan de keukentafel

En dus besloot ze voor zichzelf te beginnen. Maar toen Anki en haar man vlak voor de coronapandemie een nieuw huis kochten, hadden ze niet verwacht dat ze allebéi thuis zouden komen te zitten. Anki: “We hebben wel een kantoortje in huis, maar daar werkt mijn man nu. Hij heeft een drukke baan in de financiële sector en kan tijdens zijn meetings niet zomaar gestoord worden door de kinderen.” Nu werkt Anki al ruim een jaar aan de keukentafel. Een oplossing die tijdelijk prima is, maar niet voor op de lange termijn. “Het is lastig om werk en privé gescheiden te houden. Na de pandemie zal mijn man wel weer op kantoor gaan werken, maar waarschijnlijk niet meer alle dagen. Dan heb ik echt een eigen werkplek nodig,” aldus Anki.

Glitterkeuken

Bij de aankoop van het huis hadden Anki en haar man al een aantal verbouwplannen. Zo wilden ze sowieso al de verzakte serre afbreken en de keuken laten vervangen. Anki: “Die bestaat namelijk helemaal uit glitters. Voor mijn werk maak ik vaak kookvideo’s, dan wil je wel professioneel overkomen.” En nu gaan ze ook de garage verbouwen. Deze wordt in tweeën gesplitst en zal daarna worden omgetoverd tot de nieuwe werkplek van Anki.

De serre die Anki en haar man willen afbreken.

Laat je adviseren

Bij zo'n grote verbouwing is het belangrijk om vooruit te denken en te weten wat de opties zijn en hoe je dit het beste kunt financieren. Anki en haar man hebben de afgelopen jaren goed gespaard, en dankzij de financiële achtergrond van haar man weten zij goed wat de opties zijn. "Maar als je de kennis niet in huis hebt, is het zeker slim om je vooraf te laten informeren," aldus Anki.

Verduurzamen

De plannen liggen klaar, maar het is voor Anki en haar man nog een flinke uitdaging om een aannemer te vinden. Anki: “Aannemers hebben het op dit moment superdruk, en het is natuurlijk best een grote klus. En daarbij wil ik ook wel graag een aannemer die een beetje meedenkt.” Zo twijfelen ze er bijvoorbeeld nog over om vloerverwarming te nemen. “Dan komen er veel extra kosten bij. Maar het is wel duurzamer. Als we dat willen, kunnen we het beter allemaal in één keer doen,” aldus Anki.

Een fijne werkplek

Via een buurtplatform heeft Anki een oproepje geplaatst om goede ervaringen van aannemers te verzamelen. Inmiddels hebben zij en haar man vier offertes opgevraagd en hopen ze snel aan de slag te kunnen. Anki: “Mensen zien vaak op tegen een verbouwing, maar ik denk dat het de investering echt waard is. Het is belangrijk om een fijne woon- en werkplek te creëren met de mogelijkheden die je hebt. Zeker nu we zoveel thuis zijn.”

De garage van het huis wordt omgebouwd tot de nieuwe werkplek van Anki.

