Anne (59) wil over een paar jaar haar bedrijf verkopen: “Er is meer in het leven dan werken alleen”

Anne Vrieze (59) heeft haar eigen online bedrijf en woont samen met haar man Rob (60) in Koog aan de Zaan. Over enkele jaren wil ze graag haar bedrijf te koop zetten om zo met z'n tweeën te gaan genieten.

Anne: “Je eigen bedrijf opzetten en dan in de verkoop zetten, beslis je niet ineens. In 2014 richtte ik de online WWZ Academie op, een online opleidingsinstituut dat inmiddels ruim 1000 jeugd- en WMO-consulenten heeft opgeleid. Als jeugdconsulent help en ondersteun je kinderen en gezinnen wanneer zij moeilijkheden ervaren. Een WMO-consulent beoordeelt namens een gemeente of iemand recht heeft op extra voorzieningen, zodat deze persoon langer thuis kan blijven wonen. Heel lang heb ik hard gewerkt om een volwassen, stabiel bedrijf neer te zetten.

Maar ook voor ik zelfstandig werd, stond werk al op de eerste plaats. Jarenlang werkte ik als beleidsambtenaar. Ook een drukke baan die veel tijd en energie opslokte. Een beetje meer tijd voor mezelf zou inmiddels wel lekker zijn.”

Tijd voor leuke dingen

“Er is meer in het leven dan werken alleen. Zowel mijn man als ik hebben op vroege leeftijd een ouder verloren aan kanker. Zelf ben ik belast met het borstkankergen, maar gelukkig preventief geopereerd. Daarom willen we nu, nu we nog ‘jong’ en gezond zijn, zo veel mogelijk gaan genieten. Werk zit dan soms in de weg.”

Het financiële plaatje

“Volgens mijn eigen financieel adviseur moet het geen probleem zijn om eerder te stoppen met werken. Maar een dubbele check kan nooit kwaad. Vandaar dat we ons totaalplaatje van inkomsten en uitgaven nog eens extra onder de loep hebben genomen via de FinSnap tool van Aegon. Deze tool brengt in tien minuten je financiën van nu en later in kaart en helpt je zo vooruit te denken.”

"Na het doorlopen van de stappen in de FinSnap tool krijg je een handig overzicht van je geldzaken. Zo zie je precies of je straks genoeg geld achter de hand hebt, of toch nog (extra) maatregelen moet treffen. Gelukkig is dit voor mij niet nodig: ik heb al allerlei maatregelen genomen om eerder met pensioen te kunnen."



Zuinig leven

“Zo heb ik jarenlang alle winst van mijn bedrijf netjes in mijn holding BV gespaard. Dat is onze grootste pensioenvoorziening. Met de verkoop van mijn bedrijf willen mijn man en ik later op vakantie gaan en leuke dingen blijven doen.”

“Zuinig leven helpt. We doen boodschappen bij een budgetsupermarkt.”

“Wat ook helpt: zuinig leven. Boodschappen doen we standaard bij een budgetsupermarkt. En aangezien mijn man vrij handig is, pakt hij de meeste klussen in en om het huis zelf op. Ondanks bijna twintig jaar aan hoge hypotheeklasten hebben we zo flink wat spaargeld opzij kunnen zetten. Nog los van het pensioen dat we al die jaren samen hebben opgebouwd.”

Kleiner wonen

“Dankzij FinSnap hebben we niet alleen meer inzicht gekregen in ons financiële plaatje, maar zijn we ook meer gaan nadenken over de toekomst. Zo hebben we afgelopen jaar besloten om van onze eengezinswoning te verhuizen naar een kleinere koopwoning op de begane grond. Het had wat ons betreft geen haast om kleiner te gaan wonen, maar als er iets moois voorbij zou komen, zouden we die kans gelijk pakken. En dat is gelukt. Nu wonen we in een uniek appartement op de begane grond, mét grote tuin. De maandlasten zijn vrij laag, dus dit geeft ons meer ruimte om te kunnen doen wat we willen, zoals langer zeilen van de zomer.”

