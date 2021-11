Anne ging weg bij de vader van haar kinderen voor Kluun: “Ik kon mijn gevoel niet meer tegenhouden”

Raymond en Anne vertellen in een interview met Elegance openhartig over het ontstaan van hun relatie. Ze ontmoetten elkaar in de herfst van 2016 toen Kluun op aanraden van een vriend contact zocht met Anne omdat hij een opleiding tot coach wilde volgen. “Ik was meteen erg onder de indruk van Anne, als persoon en als teacher. Ze gaf mij tijdens de lessen ook de meeste kritiek", vertelt de schrijver daarover in het interview. Ook Anne voelde destijds al dat er iets in de lucht hing: “‘Ik zag meteen dat Ray heel assertief is en dat ik hem moest prikkelen om hem bij de les te houden. Ik vond hem grappig en charmant, maar hij had een vriendin, en ik een vriend, dus qua romantiek speelde er nog niets.”

Meer dan een zakelijke relatie

De twee vinden elkaar opnieuw in het voorjaar van 2019 als Anne hulp nodig heeft voor de titel van haar boek en een paar maanden later bij het kiezen van een uitgever. Kluun was inmiddels weer vrijgezel en vertelde Anne bij het tweede etentje dat hun relatie voor hem niet helemaal zakelijk meer was. Daar raakte Anne door van de kaart, vertelt ze. “Ik had nog steeds een vriend en Rays imago werkte ook niet bepaald mee. (...) Ik voelde al wel méér, maar wilde het niet voelen. Ik had al eerder tegen een vriendin gezegd: Ik ben blij dat hij niet meer appt, dan ben ik tenminste niet meer zo in de war.”

Gevoel niet tegenhouden

Kluun stuurde Anne die avond een liefdesverklaring. “Op dat moment was ik ook verliefd", vertelt Anne in het interview. “Mijn relatie was goed, maar echt verliefd was ik nooit geweest op mijn vriend. Ik dacht: ik ga zondag nog één keer met Ray afspreken en dan stop ik ermee. Want ik wilde bij mijn huidige vriend blijven, ik wilde niet dat het ingewikkeld werd. Alleen kon ik mijn gevoel toen al niet meer tegenhouden. (...) Ik dacht: als ik nu niet spring, dan laat ik iets lopen wat supermooi had kunnen zijn.”

Ze vertelde het aan haar vriend en durfde het aan om iets met Raymond te beginnen. “Ik wilde mijn vriend niet bedriegen, dus ik ben meteen naar hem toegegaan. Ik zei: Ik ben zo verliefd geworden, ik kan niet anders dan dit onderzoeken. Dat was natuurlijk pijnlijk, maar we hebben het samen met onze kinderen wel mooi afgerond, met een soort ritueel afscheid. Uiteindelijk denk ik dat hij ook niet echt verliefd was. Hij kreeg binnen een maand iets met een vriendin van mij, en zij zijn nu ook heel gelukkig samen.’

