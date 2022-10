Anneke (53): “Mijn man is dol op zijn kleinzoons, voor mij ligt dat anders”

“Mijn man heeft uit zijn vorige huwelijk een dochter met wie hij een goede band heeft, een leuke, spontane en hartelijke vrouw. Als ze bij ons op bezoek komt, neemt ze vaak haar zoontjes van 6 en 8 jaar mee. Mijn man is dol op zijn kleinzoons, voor hem is het een feest als ze langskomen. Voor mij ligt dat een beetje anders, want hoe leuk zijn kleinkinderen ook zijn, er is geen land mee te bezeilen.

Hun moeder grijpt niet in

Terwijl mijn man en zijn dochter druk in gesprek zijn, rennen de jongens het hele huis door, springen op de bedden, trekken lades open en halen, zonder iets te vragen, uit de koelkast wat ze lekker lijkt. Tijdens zo’n bezoek doe ik niet anders dan achter ze aan rennen en proberen ze een beetje in bedwang te houden, terwijl hun moeder zich nergens iets van aantrekt. Ondertussen word ik inwendig steeds kwader op mijn man, die doet alsof hij niets in de gaten heeft. En op zijn dochter, die vindt dat kinderen moeten worden vrijgelaten om hun persoonlijkheid te ontwikkelen en dus mogen doen wat ze willen.

Ze heeft geen zin in opvoeden

Ze is gescheiden, heeft een drukke baan en geeft zelf eerlijk toe: ‘Ik heb geen zin om dat beetje vrije tijd te besteden aan wat mensen opvoeden noemen. Straks als ze groter zijn, merken ze vanzelf wel dat ze zich moeten aanpassen. Laten ze maar zo lang mogelijk zichzelf blijven.’ Ik ben ook heel erg voor jezelf blijven, zolang het niet betekent dat je een last bent voor andere mensen. Ik weet dat ze mij ziet als een tuttige huisvrouw, die alles netjes wil hebben en overstuur raakt als er in de woonkamer wordt gevoetbald. En als dat tuttig is, dan heeft ze inderdaad gelijk.

Te druk met onbelangrijke dingen

Als ze met haar kinderen is vertrokken, ben ik uitgeteld. ‘Misschien moet je je iets minder druk maken over onbelangrijke dingen’, zei mijn man een keer, nog helemaal in de ban van zijn vlotte dochter. Toen vloog ik hem bijna aan! De boodschap kwam wel aan. De laatste tijd gaat hij vaker naar hen toe in plaats van dat ze bij ons komen. Dat geeft mij ook weer een vaag schuldig gevoel. Aan de andere kant: lekker rustig is het wel.”