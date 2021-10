Annemarie Keizer deelt bikinifoto met babybuik: “Growing and proud”

Het kiekje, dat in het buitenland is gemaakt, kan op de nodige complimentjes rekenen.

“Zo mooi”

Zo reageren verschillende BN’ers op haar foto. “Mooi ben je”, zo schrijft presentatrice Quinty Trustfull. Ook Bas Smit is onder de indruk. “Prachtig!” zo complimenteert hij Annemarie. “Zo mooi”, vindt Jennifer Ewbank.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door AnneMarie Keizer (@mrskeizer) op 14 Oct 2021 om 11:30 PDT

“Wat een klap”

Voor Annemarie is de zwangerschap extra bijzonder, omdat het niet zomaar vanzelf is gegaan. Annemarie liet eerder deze zomer weten dat ze enkele MRI-scans moest ondergaan omdat er adenomen, goedaardige tumoren, in haar lever waren gezien. “Hoogstwaarschijnlijk zou er weer een deel van mijn lever operatief moeten worden verwijderd,” zo schreef ze destijds. “Wat een klap. Dat betekende ook dat onze kinderwens on hold moest..”

“Tranen van geluk”

Gelukkig bleken de adenomen zogenaamde FNH’s te zijn, die niet verwijderd hoefden te worden. Annemarie noemde het nieuws vervolgens ‘een cocktail aan emoties’. “Tranen van geluk en opluchting! (...) Onze wens konden we voortzetten!”

Bron: RTL Boulevard