Annet (49) is gevaccineerd, haar man niet: “We kijken het nieuws nu apart van elkaar”

“Eerlijk is eerlijk, ik ging met tegenzin naar de prikstraat. Niet omdat ik me zorgen maak omdat het vaccin snel is ontwikkeld, maar gewoon omdat ik een beetje bang ben voor naalden. Toch heb ik ervoor gekozen om me te laten vaccineren omdat ik mijn ouders en de kwetsbaren in mijn omgeving tegen corona wil beschermen.

Toen de pandemie toesloeg in maart 2020 zaten Marcel en ik, net als de rest van Nederland, aan de buis gekluisterd. We keken alle persconferenties, het journaal en de praatprogramma’s. Marcels werk in de bouw ging gelukkig gewoon door, maar mijn tijdelijke contract in de PR werd niet verlengd omdat er geen evenementen werden georganiseerd. Dat vond ik jammer, al was het ook fijn dat ik alle tijd had om onze 3-jarige zoon op te vangen nu hij niet naar de opvang kon. We zagen weinig mensen, hielden afstand, gingen alleen naar de supermarkt en droegen mondkapjes als dat nodig was. Jammer, maar het was gewoon even niet anders.

Politiek plan achter de campagne

Marcel houdt zich nog altijd aan alle maatregelen en is absoluut geen wappie die het virus ontkent, maar toen de prikstraten opengingen bleek hij moeite te hebben met het vaccin. Hij durft het niet te nemen omdat hij niet weet wat erin zit. En, misschien nog wel belangrijker, hij voelt zich gedwongen door de overheid. Ik heb hem gevraagd of hij de prik toch wil halen om het makkelijker voor ons te maken, maar hij wil écht niet.

Natuurlijk vindt hij het heel vervelend voor zijn gezin, maar hij denkt dat er een groter politiek plan achter de vaccinatiecampagne zit. Hij vreest voor zijn privacy en is bang dat de democratie onder druk komt te staan. Voor de pandemie volgde hij het nieuws en de politiek nauwelijks, nu houdt het hem bij vlagen veel bezig. Vooral als anderen vinden dat hij zich moet laten vaccineren, gaat hij op zoek naar informatie. Dat zorgde voor veel discussies tussen ons, want bij ieder cijfer en ieder onderzoek is wel een arts te vinden die het tegenovergestelde beweert. Natuurlijk heeft hij soms wel gelijk. Zo denk ik ook dat het beter is om iederéén te testen in plaats van alleen ongevaccineerden. En hij had het al over een QR-code toen de rest van het land dat nog ondenkbaar vond. Maar omdat we het ook vaak niet eens zijn, probeer ik me nu zo min mogelijk met corona bezig te houden. Ons zoontje krijgt daar natuurlijk ook iets van mee en dat wil ik niet. We kijken het nieuws nu apart van elkaar.

Aversie wordt alleen maar groter

Ik respecteer Marcels besluit, maar lastig is het wel. Even gezellig wat drinken in de stad kon tot voor kort nog op het terras, nu gaat dat helemaal niet meer. Als ik spontaan naar het zwembad of naar Artis wil met onze zoon, kan hij niet mee. Natuurlijk kan je vooralsnog testen voor toegang en dat heeft hij ook weleens gedaan, maar dat doe je niet elke dag. Ik hoop dan ook écht dat 2G er niet doorkomt in de Tweede Kamer, want dan zijn onze zoon en ik ook de dupe. Ik denk ook niet dat 2G gaat helpen om ongevaccineerden naar de prikstraat te krijgen. Marcels aversie wordt er in ieder geval alleen maar groter door. Er zit een maximum aan de vaccinatiegraad en door de ongevaccineerden uit te sluiten, creëer je een tweedeling. Niet alleen in de maatschappij, maar ook bij mensen thuis op de bank.

Ik vind het pijnlijk als Facebook-vrienden schrijven dat ongevaccineerden egoïsten zijn die alleen op Forum voor Democratie of de PVV stemmen. Dat is onzin en ik neem het Marcel niet kwalijk dat hij geen prik wil. Nee, ook niet als hij met corona in het ziekenhuis zou belanden. We hebben een zorgplicht in Nederland en je zegt ook niet tegen een zware roker dat hij niet welkom is. Wel moet er worden nagedacht over de toekomst en de tekorten in de zorg, want er komt vast weer een ander virus in ons leven.

Relatie is veranderd

Dat Marcel niet is gevaccineerd, hang ik niet aan de grote klok. Een paar goede vrienden weten het, verder praat ik er eigenlijk niet over. Ik hoop – tegen beter weten in – dat corona snel verdwijnt en we verder kunnen met ons leven van voor de pandemie. Ik vind hem nog steeds de leukste man op aarde en we blijven heus wel bij elkaar, maar ik moet eerlijk bekennen dat onze relatie door ons meningsverschil wel is veranderd. Ik had nooit verwacht dat we hierin zouden belanden.”

