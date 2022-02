“Ik was helemaal weer klaar voor de liefde. Ik had aan mezelf gewerkt en mijn gewelddadige vroegere relatie een plek gegeven. Na een jarenlange horrorsituatie in Blijf-van-mijn-lijf-huizen kwam ik in een mooie woning terecht, waar ik samen met mijn zoon woon. Mijn dochter woont al enige tijd op zichzelf. Ik besloot mijn geluk op diverse datingsites uit te proberen en zat al enige tijd op Tinder toen ik Peter leerde kennen. Ik had hem eerst een tijdje links laten liggen, want hij was niet helemaal mijn type. Maar hij bleef me maar lieve berichtjes sturen. Iedere dag vroeg hij hoe het met mij ging en hoe ik mij voelde. Gewoon een lieve, gevoelige man leek hij me. Al snel gingen we bellen en ik merkte dat ik hem leuk begon te vinden. Ik had hem nog niet in levende lijve gezien, maar ook dat liet niet lang op zich wachten.

Roemrijke carrière en riant huis

Ik wilde hem toch beter leren kennen en nodigde hem bij mij thuis uit. Gewoon overdag een paar uurtjes leek me geen kwaad kunnen. Hij had verteld dat hij uit een lange relatie kwam en dat hij op zoek was naar iets serieus. Hij vertelde over zijn roemrijke carrière, onder meer bij het korps mariniers en hij zou fiscale rechten hebben gestudeerd. Dat vond ik wel interessant. Iemand met eenzelfde opleidingsniveau vind ik namelijk wel belangrijk.

Verder zou hij binnenkort het riante huis betrekken van zijn ouders, die wat kleiner wilden gaan wonen. Zijn familie zat goed in de slappe was, zo had hij al verteld. Hij had me een paar foto’s gestuurd van een vrijstaande boerderij met zwembad. Het zag er heel stijlvol uit en ik zag mezelf stiekem al aan het zwembad zitten.

Sleutel van zijn huis

De eerste date verliep prima. Het voelde voor mij al heel snel vertrouwd. Peter vertelde over wat persoonlijke struggles waaraan hij zou gaan werken. Hij beloofde me zelfs snel de sleutel van zijn nieuwe huis te geven. Dat wilde hij op Valentijnsdag doen.

Mijn dochter vond het allemaal veel te snel gaan. Ze waarschuwde me niet te overhaast in een relatie te stappen. Ook vond ze de foto’s van het huis dat Peter had laten zien veel te gestyled. Ik zag zelf ook een paar rode vlaggen. Peter kon bijvoorbeeld geen foto’s uit zijn marinetijd laten zien. Die zaten op zijn iCloud, zei hij. En daar had hij de wachtwoorden niet meer van. Wel liet hij één vage foto van zichzelf zien, waarop hij gemaskerd stond in een woestijnachtige setting.

Tinder Swindler

Over bepaalde dingen bleef hij vaag. Over zijn werk, en als ik vroeg wanneer ik dat mooie huis van hem kon bekijken, dan was er steeds weer iets waardoor het niet kon doorgaan. Een vriendin van mij vertrouwde het niet. Ze wees me op series als Catfish en de onlangs uitgebrachte Netflix-documentaire Tinder Swindler. Ik besloot de foto’s van Peter te checken. Via Google Images kun je foto’s uploaden om te kijken of er een match is met ander beeld op internet. Ik voelde me daar zelfs nog heel schuldig over. Hij had me die dag namelijk weer bedolven onder lieve berichten. Ook sprak hij over onze toekomst in dat mooie huis.

Geconfronteerd met bewijs

Ik kreeg de schrik van mijn leven toen ik twee foto’s vond op Funda. Het zwembad behoorde bij een huis in het zuiden van het land, terwijl de foto van de woonkamer bij een huis uit het hoge noorden bleek te horen.

Ik besloot hem direct te confronteren met de linkjes van het bewijs. Hij reageerde heel verbaasd en snapte niet wat ik bedoelde. Direct had hij zijn smoesjes klaar: ‘Ik laat het je binnenkort live zien. Mijn ouders willen namelijk liever niet dat ik privéfoto’s deel.’ Ik voelde me heel stom en checkte direct meer van zijn foto’s via Google Images. Zelfs de foto van zijn mooie hond was niet van hemzelf, maar kwam van één of andere dierenhobbyist. Nog steeds bleef hij ontkennen. De marinefoto kwam gewoon van Wikipedia.

Achteraf vraag ik me af hoe ik hier ingetrapt kan zijn. Wat was zo’n vent met mij van plan? Alles zou toch een keer zijn uitgekomen. Ik stuurde hem een kort maar krachtig berichtje dat het klaar was. Hij wenste me alle goeds en dat meende hij uit de grond van zijn hart. Ja, ja.”

