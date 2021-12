Bij een foto van zichzelf in een ziekenhuisbed schrijft Anouk: “Geen idee waarom ik m’n duim opsteek maar het zal vast de narcose zijn… Dit was twee weken geleden. Ik had toen graag het goede nieuws willen delen dat ik 14 weken zwanger was. 14 weken zaten wij op een roze wolk, wat waren wij gelukkig! Begin juni zou Sonny een broertje krijgen. In plaats daarvan ging het niet goed en ben ik hier bevallen.”

Spoedoperatie

Ze schrijft dat ze die drie dagen in het ziekenhuis veel te veel bloed heeft verloren en uiteindelijk nog met spoed geopereerd moest worden. “Naast dat het mentaal een enorme klap is, is het lichamelijk ook veel heftiger dan verwacht. Op beide vlakken heb ik even tijd nodig.”

Droom laten varen

“Dit was helaas al de tweede keer dit jaar dat het misging”, vertelt ze openhartig. “Eerder hoorden we na acht weken zwangerschap dat het een miskraam was en heeft het zes weken geduurd om alles goed m’n lichaam uit te krijgen. Ik heb altijd een droom gehad om moeder te worden en ik ben super gelukkig dat die droom is uitgekomen. Een andere droom is altijd geweest om twee kindjes kort na elkaar te mogen krijgen. Die droom moeten wij op dit moment laten varen.”

De oud-voetbalster schrijft dat ze lang heeft getwijfeld of ze het nieuws wilde delen, maar omdat ze weet dat veel andere mensen dit ook meemaken, wil ze het ook bespreekbaar maken om elkaar te kunnen steunen. “Ondanks alles weet ik dat we sterk zijn en een prachtige zoon hebben, waar we ontzettend dankbaar voor zijn. We gaan hier bovenop komen”, sluit ze het bericht af.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Anouk Hoogendijk (@anoukhoogendijk) op 21 Dec 2021 om 1:17 PST

Bron: Instagram