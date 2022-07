Anouk kondigde half juni aan opnieuw zwanger te zijn. Met haar vriend Pieter heeft ze al een zoontje: Sonny die werd geboren op 18 oktober 2020.

In AD vertelt ze van alles over haar lijf. Zo heeft ze steeds meer moedervlekken en baalt daar van. “Het worden er steeds meer. Die sproetjes horen bij jou, zeggen ze dan, maar ik voel me net een dalmatiër. Ik laat ze elke twee jaar controleren.”

De jongste met de meeste rimpels

Aan botox zal Anouk niet snel beginnen. “Niet gedaan, dat is ver van mijn bed als sporter.” Ze wordt vaak gevraagd voor tv-programma’s en daar valt haar op dat botox in de showbizz standaard is. “Soms zit ik in een programma waar ik de jongste ben, maar de meeste rimpels heb.”

De ergste medische ervaring was voor de oud-voetbalster de bevalling van Sonny. “Alles ging mis en ik dacht: ik ben de enige vrouw bij wie het niet gaat lukken. Ik verloor het vertrouwen in mijn lichaam, dat gevoel had ik nog nooit gehad.”

Inmiddels kijkt Anouk iets minder onbevangen naar de bevalling die er straks aan komt. “De vorige keer zag ik er totaal niet tegen op, nu vind ik het spannender.”

Bron: AD