Anouk ruziet met RTL-baas Peter van der Vorst over The voice of Holland: “Hou je waffel”

De zangeres noemde The voice bij haar aankondiging om te stoppen een ‘corrupte bende’ . “Ik heb besloten dat ik gewoon niet meer terug wil komen bij The voice. Ik wil niet werken op een plek waar een aantal mannen jarenlang misbruik hebben gemaakt van hun positie en waar er bewust voor is gekozen om het stil te houden en om de andere kant op te kijken”.

Anouk vertelt nu in De Coen en Sander Show wat er daarna gebeurde. “Ik kreeg programmadirecteur Peter van der Vorst als een soort gillend speenvarken aan de telefoon. Hij noemde mij een backstabber en vond dat we het samen hand in hand moesten oplossen, omdat we volgens hem een goede band hebben. Dat heb ik helemaal niet. Ik heb de man maar drie keer gezien. We hebben gewoon een zakelijke afspraak.”

Niet op de hoogte gehouden

Ze zei vervolgens: “Hou gewoon je waffel dicht. Je kan beter tekeer gaan tegen die gasten die hun lul niet in hun broek kunnen houden. En daarna heb ik nooit meer iemand gesproken. Dat had ik toch wel netjes gevonden. Zeker omdat er nog veel vette dingen waren opgenomen die niet meer zijn uitgezonden. Het is toch normaal om op de hoogte gehouden te worden als je heel lang voor iemand werkt.”

Anouk vindt sowieso dat het wel erg stil blijft rond de hele The voice-kwestie vanuit RTL. Toch houdt ze nu een slag om de arm over een eventuele comeback. “Ik weet niet wat er gaat gebeuren, want ik heb niets meer gehoord. Of ik terugkeer bij The voice 2.0 weet ik ook niet. Er moet eerst wel een flinke bezem door die toko worden gehaald. Het feit dat ik nog niets heb gehoord, is geen goed teken. Je zult toch eerst goed met elkaar moeten praten.”

Nog steeds een shock

Voor de zangeres kwam het nieuws rond het grensoverschrijdend gedrag bij het RTL-programma als een grote shock, herhaalt ze nog eens. Ze had naar eigen zeggen altijd heel goed contact met de mensen die nu onder vuur liggen, Ali B. en Jeroen Rietbergen. “Dat maakt het allemaal alleen maar erger.”

Van der Vorst laat bij RTL Boulevard weten dat de kwestie met Anouk “goed is opgelost”.

Bron: De Coen en Sander Show, RTL Boulevard