ANWB adviseert: zet je elektrische fiets dit weekend niet in de volle zon Beeld Getty Images/iStockphoto

ANWB adviseert: zet je elektrische fiets dit weekend niet in de volle zon

Dit weekend wordt het eindelijk zomer in Nederland. Lokaal kunnen er zelfs tropische temperaturen gehaald worden, warmer dan waar ook in Europa. Ben je van plan om een dagje eropuit te gaan met de elektrische fiets? Denk er dan wel goed over na waar je deze neerzet.