April doet wat-ie wil: koudste 3 april ooit gemeten

Heeft de rest van de week nog meer recordkou voor ons in petto?

Koudste 3 april ooit

De laatste recordkou op 3 april stamt uit 1909, zo meldt Weeronline. Toen daalde de temperatuur tot -5,5 graden in Winterswijk. Vannacht werd op het meetpunt in Deelen (Gelderland) -6,3 graden gemeten. Ook in Eelde, Enschede, Hupsel, Herwijnen, Volkel en Eindhoven vroor het tussen de 5 en 6 graden onder 0. In De Bilt, de graadmeter van het gemiddelde weer in Nederland, was er geen sprake van een record: het werd daar namelijk niet kouder dan -4,8 graden.

Schaatsen op de koudste 3 april

Door de recordkou, kon er in Winterswijk vanochtend zelfs geschaatst worden op natuurijs. “En het sneeuwt zelfs. Voor zover wij weten is dat nog niet eerder voorgekomen zo laat in het jaar”, laat de voorzitter van de Winterswijkse IJsvereniging weten aan RTL Nieuws.

Nu ook sneeuw erbij!, schaatsen op natuurijs in Winterswijk pic.twitter.com/NUUHHKewZ4 — WimRuesink (@WimRuesink) 3 april 2022

Na vorst komt bewolking en regen

Dat het in april nog vriest is niet gek. April doet wat-ie wil, klinkt niet voor niets het gezegde. Komende nacht wordt nog vorst verwacht, maar Weeronline voorspelt: “Komende week verdwijnen de koude nachten. Daarvoor in de plaats komt veel bewolking en regelmatig regen.”

Warmere lente dan normaal

Helaas dus nog niet het warme lenteweer waar we de afgelopen tijd zo van genoten, maar dat laat hopelijk niet lang meer op zich wachten. Weer.nl voorspelde onlangs dat de kans groot is dat we een ‘warmere lente dan normaal’ krijgen dit jaar. Kom maar door!

Gaan jouw planten gebukt onder de kou? Boer Tom vertelt hoe je vorstschade bij je planten herkent en wat je dan het best kunt doen:

Bron: Weeronline, Weer.nl, RTL Nieuws