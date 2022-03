Al weken krijgt Arjan op social media veel kritiek op zijn deelname aan Married at first sight. Kijkers vinden dat hij Maurice geen eerlijke kans heeft gegeven. Arjan reageert nu voor het eerst zelf op deze kritiek in een bericht op Instagram.

Verhaal is groter

“Liefde laat zich ontmoeten, liefde laat zich vinden. Lieve omarmt en verstrengeld zich op haar eigen gekozen tijd. Liefde laat zich niet dwingen. Je kan proberen om de liefde te analyseren en te kaderen, zelfs met wiskundige methodes kan je proberen het mysterie van de liefde te ontrafelen. Maar liefde kiest zelf en dat maakt de liefde zo bijzonder.. zo speciaal!", begint hij zijn bericht. “Dus laat de liefde los en liefde zal jou vinden.. Wees lief voor elkaar! Elk verhaal is vaak groter en heeft vaak veel meer inhoud dan je meteen kan zien. Wees voorzichtig met oordelen! En volg altijd je hart!”

Reacties

Met deze cryptische boodschap lijkt Arjan te willen zeggen dat er een kant aan dit verhaal zit, die de kijkers niet kennen. Meer wil de kandidaat daar blijkbaar niet over kwijt. Toch is deze boodschap voor veel van zijn volgers niet genoeg. Veel mensen vinden nog steeds dat hij beter niet mee had kunnen doen. “Ik probeer het te snappen maar kan het niet rijmen", schrijft een van zijn volgers.

Bron: Instagram