Arjen Lubach openhartig over gezwel: “Mijn halve schildklier is er uitgehaald”

Arjen is deze week 42 jaar geworden en dit is voor hem een bijzondere leeftijd. Zijn moeder heeft dit namelijk nooit mogen worden. “Mijn moeder is toen doodgegaan. Ik was 12 jaar en zij was 41", vertelde hij zaterdagavond aan Özcan Akyol in het programma Sterren op het Doek.

Grote bobbel

Arjen was ook even erg onzeker over zijn toekomst. “In februari had ik een gezwel in mijn schildklier, dat mogelijk kwaadaardig was. Er kwam opeens een grote bobbel en toen heb ik allerlei onderzoeken doorgemaakt.” Hij heeft een paar maanden in angst geleefd, omdat hij bang was dat het iets heel ernstigs was.

Dezelfde leeftijd

“Mijn halve schildklier is eruit gehaald”, vertelt hij. “Het bleek uiteindelijk goedaardig te zijn, dus dat is goed afgelopen, ondanks wat complicaties na de operatie.” Maar het bizarre is dat Arjen op de dag dat de punctie-uitslag kwam en er een gezwel bleek te zitten, op de dag af dezelfde leeftijd had als zijn moeder toen zij hoorde dat ze ongeneeslijk ziek was.

Aan de beurt

Dit heeft hem flink aan het denken gezet. “Dat was een moment dat mij even terugbracht naar rare gedachten over leeftijden die moeten worden gehaald of niet. Ik dacht: Oh nee, nu ben ik aan de beurt. Mijn moeder is er vandoor gegaan op die leeftijd. Wat dacht ik ook eigenlijk? Dat ik het zou redden?”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Özcan Akyol (@ozcanakyol) op 23 Oct 2021 om 12:53 PDT

Özcan Akyol: “Ik krijg elke dag wel een compliment”

Bron: Sterren op het doek.