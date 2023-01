Arts plaatst aangrijpend bericht over 11-jarig jongetje dat hand en oog verliest door vuurwerk

Zo ging het in de late avond van 31 december gruwelijk mis bij een 11-jarig jongetje. Pediatrisch plastisch chirurg Emma Paes schrijft een aangrijpend bericht over dit ongeval.

Arts gaat viral met bericht over vuurwerkongeluk

Emma werkt bij het Wilhelmina KinderZiekenhuis in Utrecht. Op oudejaarsavond werd het jongetje bij haar binnen gebracht. Zijn hand was ontploft door het vuurwerk en er is letsel aan zijn rechteroog.

Emma schrijft op Linkedin: “Het is 23.00 uur op 31 december 2022, als mijn collega en ik boven de volledig ontplofte hand van een 11-jarig jongetje zitten. We hebben alle mogelijke opties bekeken om iets te kunnen herstellen, maar er blijkt niets anders mogelijk dan de hand met al zijn vingers te amputeren. Hij houdt een stomp tot zijn pols over. Zijn rechter oog moet door uitgebreid letsel door de oogarts verwijderd worden.”

Pijn en verdriet

Terwijl het aftelmoment door heel Nederland feestelijk werd gevierd, voelde Emma op dat moment geen vreugde.

Ze schrijft: “Het is klokslag 00.00 uur. Het hele team in de operatiekamer zit geconcentreerd te werken en voelt op zijn manier de pijn en het verdriet van dit jongetje en zijn familie. Wat moeten we nu tegen elkaar zeggen: vrolijk nieuwjaar?”

Waar zijn we mee bezig?

“Ik loop terug naar de parkeergarage, het is nog donker maar in de verte licht de hemel op en hoor ik harde knallen. Het lijkt wel oorlog...”, beschrijft Emma. “Kan iemand me kan uitleggen waar we mee bezig zijn in ons land?”

Niet het enige kind

Het bericht van Emma gaat inmiddels het internet over en ze krijgt veel bijval van lezers. Een woordvoerder van het ziekenhuis laat weten: “Met dit verhaal probeert de chirurg een preventief signaal af te geven van hoe groot de impact is van zwaar vuurwerk.” Want helaas was dit jongetje niet het enige kind dat ernstig letsel overhield door vuurwerk dit jaar. In Drachten raakte een jong kind zwaargewond, net als in Hengelo waar ook een jongetje zijn oog kwijt raakte en in Rotterdam verloor een jongen van 13 twee vingers na het afsteken van een Cobra 6.

Bron: Linkedin