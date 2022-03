Arts Rebecca Gomperts wint de Aletta Jacobsprijs

Gomperts mag deze prijs in ontvangst nemen vanwege haar strijd voor abortusrechten. Ze maakt zich al jaren sterk om abortus in zo veel mogelijk landen te legaliseren.

Rebecca Gomperts’ indrukwekkende strijd voor abortusrechten

“Helaas is veilige abortus nog steeds niet vanzelfsprekend en staan wereldwijd rechten van vrouwen onder druk”, vertelt juryvoorzitter Janka Stoker. “De jury waardeert Rebecca Gomperts vanwege haar indrukwekkende strijd voor deze rechten, en vanwege de moedige wijze waarop zij zich onvermoeibaar inzet voor vrouwen over de hele wereld.”

Met haar organisaties Women on waves, Women on web en Aid acces heeft Rebecca ervoor gezorgd dat abortus in verschillende landen hoog op de politieke agenda is komen te staan. Verder stond ze in 2020 op de lijst met honderd invloedrijkste mensen van het Amerikaanse opinieblad Times.

Stigmatiserend

“Als een persoon ongewenst zwanger blijkt te zijn, dan hoort ze zónder recept medicatie bij de apotheek of drogist te kunnen halen om die zwangerschap af te breken”, legt Gomperts uit in een interview met Vrij Nederland. “Zeker omdat mensen er vaak zo ontzettend vroeg bij zijn, meestal zijn ze maar één dag over tijd.” Volgens de arts wordt een abortus nog altijd als iets slechts gezien. “Vanaf het moment dat een vrouw een positieve zwangerschapstest heeft, wordt ze niet meer gerespecteerd”, vertelt ze. “Vrouwen moeten nog steeds naar een speciale kliniek, tot voor kort was er een wettelijk verplichte bedenktijd van vijf dagen; allemaal stigmatiserend. Het houdt die vooroordelen in stand.”

Emancipatie

De Aletta Jacobsprijs werd op dinsdag 8 maart, op Internationale Vrouwendag, uitgereikt door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Deze erkenning is speciaal voor een vrouw met een academische opleiding die zich nationaal en/of internationaal verdienstelijk maakt op het terrein van de emancipatie. De prijs wordt om de twee jaar uitgereikt. Eerder ging de prijs naar Khadija Arib, Neelie Kroes, Lilian Gonçalves-Ho Kang You en Els Borst.

Bron: Vrij Nederland, Linda