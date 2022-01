Astrid en Sander gaan in ‘MAFS’ alleen op huwelijksreis

In de aflevering van dinsdag staan Arjan en Maurice op het punt te gaan trouwen en zoeken Joep en Caroline hun trouwkleding uit. Rowan en Astleigh zijn inmiddels officieel man en vrouw en beleven meteen wat intieme momenten samen. Tot slot vertrekken Sander en Astrid op huwelijksreis naar Mallorca, maar opvallend is dat ze niet samen gaan.

Relaxte eerste nacht

De bruiloft van Astrid en Sander zit er al weer op en hebben de eerste nacht samen doorgebracht. “Het was gewoon een lekkere, relaxte nacht met z’n tweeën”, verklapt Sander. Astrid geeft toe nog even te moeten wennen aan de situatie, vooral omdat Sander ‘s ochtends gelijk aanstaat. “Maar hij is in ieder geval niet chagrijnig, hij wordt wel vrolijk wakker. Dus dat is heel fijn.”

Alleen naar de bestemming

De spullen worden weer gepakt en het stel gaat op huwelijksreis naar Mallorca. Maar ze reizen niet samen naar deze zonnige bestemming. Dat is iets nieuws dit seizoen. Seksuologe Eveline Stallaart legt uit waarom ze dit doen: “De kandidaten reizen in eerste instantie alleen naar de huwelijksreis, want het handige daarvan is dat je toch uit gaat kijken naar het wederzien,” vertelt ze. “Tenminste, dat hopen we natuurlijk.” Het is volgens Stallaart heel goed om even gescheiden te zijn, zodat de kandidaten de tijd hebben alles te verwerken. Trouwen met een wildvreemde is natuurlijk niet niks.

In het huwelijksbootje stappen met iemand die je nog nooit hebt gezien? Libelle’s Chanan zou dat nóóit doen. Alleen al daarom is ze groot fan van het programma en schrijft ze iedere week over alle romantische ontwikkelingen. Deze week in haar MAFS-blog: alleen maar tienen voor de experts.

Reacties van kijkers

Het klinkt best logisch om de kandidaten even tijd alleen te gunnen na de bruiloft, maar de kijkers zijn het er niet mee eens. Zij vinden het jammer dat het pasgetrouwde stel zo snel al gescheiden wordt van elkaar. “Apart op huwelijksreis? Apart!” en “Alleen reizen tijdens je honeymoon is toch gewoon heel raar?”, klinkt het dan ook op Twitter.

Alleen reizen tijdens je honeymoon is toch gewoon heel raar? #mafs — Lianne van Veen (@Liedje87) 25 januari 2022

Alleen reizen?? Meppen in t vliegtuig willen we zien! #mafs pic.twitter.com/9k9FohS2eu — Tassie 💁‍♀️ (@Poppetje0906) 25 januari 2022

Bron: MAFS, Twitter