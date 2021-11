Astrid Holleeder herdenkt Peter R. de Vries: “Hij zag de mens achter de misdaad”

Na een kort stuk van het interview in de regulaire uitzending zondagavond is op Videoland het volledige gesprek te zien in de speciale uitzending RTL Boulevard: Astrid Holleeder herdenkt Peter R. de Vries.

Grote schok

Peter R. De Vries werd op 6 juli neergeschoten toen hij van de RTL Boulevard-studio op het Leidseplein naar zijn auto liep. Negen dagen later overleed de 64-jarige journalist aan zijn verwondingen.

De moord op de misdaadverslaggever was een grote schok was voor Astrid, haar zus Sonja en de rest van de familie. “In het begin was er natuurlijk het overweldigende verdriet, wat allesoverheersend was. En dan, op een gegeven moment, komt het besef dat het leven door moet gaan, en dat doe je ook. Alleen nooit meer op dezelfde manier”, vertelt Astrid.

Heinekenontvoering

Astrid leerde Peter kennen toen hij in 1983 als jonge verslaggever de ontvoering van Alfred Heineken op de voet volgde. Cor van Hout, de man van de Astrids zus Sonja, en haar broer Willem Holleeder waren twee van de ontvoerders.

Peter en Cor werden uiteindelijk hele goede vrienden. “Als Cor iets zou overkomen, dan zou hij omkijken naar zijn kinderen. En dat heeft hij ook gedaan.” Cor van Hout werd na twee mislukte pogingen uiteindelijk in 2003 alsnog geliquideerd.

Meeste aardappelen al op

Wat Astrid zo mooi vindt aan Peter is dat hij zich altijd om haar familie bekommerde. “Hij zag de mens achter de misdaad.” De Puttense moordzaak is daar volgens haar een mooi voorbeeld van.

Net als Astrid was ook Peter altijd heel berust op het feit dat hem iets kon overkomen. “Dan zegt-ie ook: ’Ach As, ik zie het zo: Ik ben toch al zestig jaar geworden. Ik heb de meeste aardappelen al op”, vertelt ze. Hij gaf aan dat hij al zo’n mooi leven had gehad. Astrid vindt de manier waarop hij hiermee omging ‘bewonderingswaardig’. “Ik ben daar niet zo dapper in, dat zeg ik heel eerlijk.”

Tranen

Astrid is heel dankbaar dat ze Peter in het ziekenhuis nog even heeft kunnen zien. “Ik heb hem nog een kus kunnen geven en afscheid kunnen nemen”, vertelt ze terwijl de tranen over haar wangen rollen. Toen ze hoorde dat hij het niet had overleefd, kon ze dit haast niet geloven. “Nee nee nee, niet peter, niet nog iemand die dichtbij ons stond. En dan begint pas echt het verdriet”, zegt Astrid. “We hebben het er vaak over gehad en dan gebeurt het toch.”

Hem herdenken

Op nieuwjaarsdag en de verjaardag van Cor steekt Astrid met haar familie een pijl af om hem te herdenken. “Peter was daar vaak bij”, legt ze uit. “Om Peter ook te herdenken en zijn verjaardag te vieren, gaan we dat ook voor Peter doen. De dood scheidt ons niet, want we zijn voor altijd samen.”

Kippenvel bij de kijkers

Kijkers zijn erg onder de indruk van het interview. Op Twitter laten ze weten ontroerd te zijn door de verhalen van Astrid. “Echt kippenvel”, schrijft een kijker. Een ander reageert met: “Ik kreeg tranen in m’n ogen van ‘t laatste stukje waar vuurwerk werd afgestoken. Zo triest ook voor haar dat hun goede vriendschap zo moest breken.”

In Libelle

In 2017 sprak Libelle ook met Astrid Holleeder. In dit exclusieve interview vertelde ze over haar leven in anonimiteit. “Ik zwerf van huis naar huis zodat ik moeilijk te traceren ben. Ik kan niet zomaar een avond in een restaurant gaan eten. Mijn kleinkinderen kan ik niet van school halen.”

Bron: RTL Boulevard.