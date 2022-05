De trouwjurk hing dus al bijna twee jaar te wachten, geshopt in slechts drie kwartier, zo vertelde Astrid eerder in Nouveau. “Ik ben heel besluit­vaardig. Ik ben met mijn beste vriendin Sylvia Tóth, die ook getuige is, gaan shoppen in een zaak bij mij in de buurt. Daar heb ik vier jurken gepast. Op zeker moment zei de verkoopster dat ze een totaal ander voorstel had. Ze kwam met een jurk zonder toeters en bellen, die ze meer bij mij vond pas­sen. Ik trok ‘m aan, keek in de spiegel en dacht: dit is ‘m.’

Op zijn knieën in Tanzania

Dat dacht ze ook al snel van Rob Pe­ters, de man met wie ze al twee jaar getrouwd zou zijn als corona er niet tussen was gekomen. Rob vroeg haar ten huwelijk tijdens een reis door Afrika, wat ze niet had verwacht: “We kenden elkaar net anderhalf jaar. We zaten in Tanzania in een kleinschalig hotel aan het strand, waar het personeel op de hoogte was van Robs plan, maar ik niet. Op ons terras werd champagne gebracht en toen ging hij op zijn knie­ën. Ik wist niet wat me overkwam, ik kreeg het helemaal warm en kon alleen maar uitroepen: “Wat doe jij nou?!”

Astrid Joosten is getrouwd Beeld Astrid Joosten, Nouveau

Romantisch aanzoek

Toen zag ik uit een ooghoek iets schit­teren en dat was deze ring (ze laat ’m stralend zien). Die had hij dus de hele reis van hotel naar hotel meegenomen. Met bonzend hart door de douane, uit angst dat hij ‘m tevoorschijn zou moe­ten halen. Rob zei: “We hebben het zo fijn samen, ik vind je een geweldige vrouw en ik zou heel graag willen dat je de rest van je leven bij me bleef. Wil je met me trouwen?’’’

In het diepe springen

Had ze überhaupt over trouwen nagedacht? ‘Nee, it never crossed my mind. Ik had niet gedacht ooit nog te zullen trouwen. Het was een heel emo­tioneel moment toen hij me vroeg. Ik kon even niets uitbrengen, er kwamen alleen maar tranen. Toen hij vroeg of hij nog antwoord kreeg, heb ik natuur­lijk ja gezegd.’ In feite deed ze dat al toen hun relatie nog pril was. ‘Rob vroeg heel snel om een commitment. We waren twee maanden samen toen hij vroeg: “Zul­len we in het diepe springen?” Toen wist ik al dat ik dat met hem wilde.ʼ

Geen gezellig avontuurtje

En hoe is het nu om op je 63ste de bruid te zijn? “Geweldig. Als je jong trouwt, ben je misschien heel verwachtingsvol met een portie naïviteit. In onze levensfase heb je van alles meegemaakt, je hebt bagage, mensenkennis, bent in balans. We we­ten dat dat dit geen gezellig avontuur­tje voor een of twee jaar is.”

Bron: Nouveau