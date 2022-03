Au! ‘GTST’-acteur Cas Jansen heeft een ernstig fietsongeluk gehad

Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. Wel laat GTST via Instagram weten dat de acteur aan zijn verwondingen is geopereerd en dat hij weer thuis is bij zijn gezin. De komende periode zal hij zoveel mogelijk rust moeten pakken om te herstellen.

Tot die tijd wordt zijn rol overgenomen door Wouter Zweers, die je misschien nog wel kent als Quinn Streefkerk uit Nieuwe tijden.

Op naar betere tijden

Drie jaar geleden keerde Cas, na twintig jaar afwezig te zijn geweest, terug in GTST als Julian Verduyn. Zoals dat in soapseries gaat, heeft ook zijn personage het sinds die tijd flink te verduren gehad. Hij maakt een lelijke val op zijn rug, waardoor hij zijn werk als klusser niet meer kon uitvoeren. Zijn schoonvader en Rik namen zijn taken waar – helaas niet naar behoren, waardoor Julian de Rozenboom onverhoopt vierduizend euro moest betalen. En dan werd ook zijn vrouw Saskia nog verkracht door hun bloedeigen huisarts.

Tot zover de slechte tijden. Laten we hopen dat er voor zowel Cas als Julian nu góede aankomen!

Bron: Instagram