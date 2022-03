Saharazand op autoraam. Beeld Getty Images

Auto en ramen net schoon? Er komt wéér Saharazand aan

Heel Nederland - en daarbuiten - was vorige week in de ban van het Saharazand. Een grote stofwolk kwam over Europa razen en bereikte zo ook Nederland. Even was het alsof we de wereld door een sepia-filter bekeken. Zijn de auto, ramen en tuinmeubels net weer schoon? Er is een kans dat je volgende week weer kunt poetsen.