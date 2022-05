Autorijders, opgelet! Hier tank je (minstens) 30 cent per liter goedkoper

Duitsland verlaagt per 1 juni namelijk de accijns op brandstof. Kassa!

Voor de beeldvorming (en voor alle mensen die tegenwoordig pinnen zonder te kijken): een liter benzine kost je in Nederland op het moment gemiddeld € 2,36. Per 1 juni zakt de prijs bij onze oosterburen van € 2,07 naar mogelijk € 1,70 (!). De Duitsers verwachten dan ook veel visite van onze kant.

Honderd kilometer omrijden

Afgelopen week was het verschil tussen benzine in Duitsland en in Nederland nog maar 8 cent per liter. Dat is natuurlijk ook de moeite om een stukje voor om te rijden, zometeen loont een tripje over de grens helmaal.

Woon je iets westelijker? Ook dan loont een benzinetripje naar Duitsland. Er is uitgerekend dat je een omweg tot 100 kilometer kunt maken en onderaan de streep nog steeds goedkoper uit bent. De laatste keer dat het prijsverschil zo enorm was, is alweer zeventien jaar geleden.

Kilometervergoeding omhoog

En er is nóg meer goed nieuws voor ons Nederlanders, want vanaf volgend jaar gaat de kilometervergoeding ook al omhoog, van 19 naar 21 cent per kilometer. Als we al die extraatjes maar op krijgen!

