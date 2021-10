‘Avondklok en sluiting winkels en horeca vooralsnog niet nodig’

Er zullen waarschijnlijk ook geen speciale maatregelen komen voor ongevaccineerden.

Ingrijpende maatregelen

Het OMT adviseert wel om zoveel mogelijk thuis te werken, drukte te vermijden en opnieuw afstand te houden waar dat mogelijk is. Ingrijpende maatregelen zoals een avondklok of het sluiten van winkels, horeca en scholen is voorlopig niet nodig.

Anderhalve meter

Of de anderhalvemeterregel weer in het leven wordt geroepen, is onduidelijk. Hier komen wetswijzigingen bij kijken én het zou een grote stap terug zijn. Waarschijnlijk zal anderhalve meter afstand een advies blijven. Verder wordt er gediscussieerd over de coronapas. Er wordt overwogen om ook bij amateurwedstrijden, in sportscholen en bij zwembaden om een QR-code te vragen. Nog een mogelijkheid is een bredere inzet van de coronapas bij lokale brandhaarden.

Catshuis

Vrijdag vergadert het demissionaire kabinet in het Catshuis over de opties. Welke maatregelen dinsdag precies worden aangekondigd, hangt af van de precieze prognoses van het RIVM.

De zorg geeft antwoord: heeft Nederland corona onderschat?

Bron: AD