Aziatische hoornaar is in 16 Nederlandse plaatsen gespot (en zó herken je ‘m)

De Aziatische hoornoor is een uitheemse wesp die oorspronkelijk uit China komt. In 2004 raakte een bevruchte koningin verzeild in Frankrijk, en op die manier nam het insect de laatste jaren ook zijn intrek in België en Nederland. In 2017 is de Aziatische hoornaar voor het eerst in Nederland gezien, in het Zeeuwse Dreischor.

Vier provincies

Ook dit jaar is de monsterwesp in ons kikkerlandje gespot. Er blijken enkele nesten te zijn en de hoornaar is in 2021 al op zestien plaatsen gezien:

Meppel

‘s-Gravendeel

Biesbosch

Yerseke

Terneuzen

Hulst

Hoek

Middelburg

Goirle

Rijen

Oud Gastel

Eindhoven

Bergen op Zoom

Milheeze

Guttecoven

Etsberg

Schadelijk

Als we biologen moeten geloven, mogen we ons een beetje zorgen maken om de komst van de Aziatische hoornaar in Nederland. Niet zozeer omdat de insecten zo agressief zijn; dat schijnt alleen te gebeuren als je te dicht in de buurt van het nest komt. Nee, de beestjes eten honingbijen en andere insecten op, die hartstikke belangrijk zijn voor ons ecosysteem. Ook zijn ze concurrentie voor de Europese hoornaars.

Bestrijden

Dit zijn genoeg redenen om de exotische wespen te bestrijden en daarom roept platform stichting Stop invasie exoten iedereen op om extra alert te zijn. Ze zijn met hun 2 centimeter grootte niet echt te missen, maar voordat het loos alarm is leggen we uit hoe je de ‘monsterwesp’ herkent.

Kijk vooral naar de kleur

De Aziatische hoornaar is twee centimeter lang. Verder herken je het insect aan z’n zwarte achterlijf met aan het eind een geel/oranje band. Bovendien heeft-ie pootjes met opvallend, gele uiteinden.

Als je denkt een Aziatische hoornaar te hebben gespot, kun je het beste een foto maken. Dit kiekje kan je vervolgens via deze site insturen.

Bron: Invasie Exoten.