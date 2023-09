‘B&B’-Claudia over haar relatie: ‘Ik ben de gelukkigste vrouw op de wereld’

In een videogesprek met RTL boulevard, waarin een smoorverliefde Claudia te zien is, is de B&B-deelneemster samen met haar nieuwe partner (ja, écht!) op bezoek in de b&b van Walter.

Walter en Claudia in ‘B&B Vol Liefde’

Het is inmiddels alweer een paar maanden geleden dat Claudia, samen met haar vriendin Anne, afreisde naar de b&b van Walter in Frankrijk. Het doel? De liefde vinden (of niet) bij de b&b-eigenaar, die vanwege zijn spirituele (of zoals Claudia zou zeggen: ‘spiruwele’) karakter flink over de tong ging. Hoewel de twee samen konden lachen, huilen, voelen én dansen, sloeg de vonk niet over. Wél ontstond er een mooie vriendschap die de pret, ook nu Walter en Claudia allebei samenzijn met iemand anders, niet mag drukken.

Op bezoek bij Walter

“Het is heerlijk om hier weer te zijn”, vertelt de stralende Claudia aan RTL boulevard over haar bezoek aan Walter. “Ik heb het enorm naar mijn zin, juist nu zonder camera en mét mijn liefde en het kennismaken met Walter en Annemiek. Ook de plek is vooral magisch”, voegt ze eraan toe. “De rust hier, Paultje de pauw... En dan loop je daar met je nieuwe liefde, dat is heel bizar. Echt geweldig.”

Smoorverliefde Claudia

De verliefde Claudia steekt haar verliefdheid in gesprek met RTL boulevard dan ook niet onder stoelen of banken. “Ik ben echt de allergelukkigste vrouw op de wereld”, vertelt ze daarover. “Ik voel me met alles heel happy. Van binnen ben ik heel warm, ik heb een kriebel in mijn buik en ook mijn glimlach krijg je niet van mijn gezicht.”

Dat Claudia zich zo gelukkig voelt, komt naar eigen zeggen onder meer doordat ook William, haar nieuwe partner, spiritueel is. “Hij is heel hooggevoelig, heel lief. Als ik mijn gedachten heb, dan benoemt hij die. Hij is net als ik heel zuiver en puur. Ik keek in zijn ogen en toen voelde ik het al, dus we kunnen elkaar echt laten wie we zijn en elkaar aanvullen. We zijn allebei mooie mensen en samen alleen nog maar mooier.”

Bron: RTL Boulevard