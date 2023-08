‘B&B vol liefde’ 2023: “Eén hoogtepunt? Onmogelijk! Ik noem ze allemaal”

Als ik aandelen in B&B vol liefde zou kunnen kopen, zou ik al mijn spaargeld eraan uitgeven. Wat een lekker programma. De kandidaten (Olof<3), de opbouw (de afleveringen hadden wel twee uur mogen duren), de montage (‘bring the action’); dit seizoen is het beste seizoen tot nu toe. Eén hoogtepunt kiezen? Onmogelijk! Dus ik zet gewoon mijn 263 favoriete momenten voor je op een rijtje.

‘B&B vol liefde’ 2023: de hoogtepunten

Debbie (en Paul)

Op 10 juli had ik vier afleveringen van B&B vol liefde gezien en deed ik een kleine voorspelling. In die voorspelling heb ik een grote fout gemaakt. Een grove, grove fout. Ik noemde Debbie alleen in dit rijtje: “En dan gaan we ook nog naar Spanje voor Debbie, naar Thailand voor Martijn en naar Frankrijk voor Petri.” Maar Debbie, Debbie is de ster van dit seizoen. Mijn grote favoriet, de favoriet van heel Nederland. Debbie roddelde met ons via de camera, het was alsof ze die spraakberichtjes naar ons stuurde. Met haar willen we toch allemaal wel wandelen door het piemelbos? Of een rondje rijden in een snollenbak? Zo'n proletenslee kun jij ook zonder zak over je hoofd prima hebben, Deb. Dat zag Paul meteen. Paul werd verliefd op Debbie en wij kijkers een klein beetje op Paul. Maar Paul heeft nu al een meisje. Paul en Deb hebben een verkerinkie. Dat is toch het allerleukste van de hele wereld? Debbie, ik kom een keer logeren. Maar dan wel alleen als Paul die avond in de bediening staat.

Mijn favoriete Debbie-moment (als ik echt moet kiezen): dé kus met Paul op het vliegveld. Wie zat er niet te juichen op de bank?

Marian

Het had niet veel gescheeld of Marian had er nog een huisvriend bij gehad. Eén zonder halsband, dat wel. Olof was niet weg te krijgen uit Portugal. Tot groot genoegen van televisiekijkend Nederland. Alle lof voor Olof. Niks mis mee, dacht Marian. Wel iets mis mee, want de kijkers zagen meteen dat het voor Olof en Marian niet in the air zat. Maar Olof klapte zijn veldbed uit in de machinekamer en bleef in de machinekamer. Had hij geen moeite mee. Prima zo. Niks mis mee. Wie heeft er ook liefde nodig als je zo'n uitzicht hebt? Zo is het ook wel weer. Ondertussen bekeek Marian alle andere mannen op haar gemakje vanuit de zitzak. Tot Wees-niet-dom-luister-naar-Tom de boel eens even lekker kwam opschudden. Marian is de verfspetters nog van het plafond (en haar broek) aan het boenen. Ik weet zeker dat de productie spijt heeft dat ze Tom en Jan niet tegelijk in de villa hebben gezet. Dat was pas gauwde televisie geweest. Maar nee, de match met Marian was er niet. Tom moest naar huis en Marian kon fluiten naar haar schilderij. Ed bleek uiteindelijk de beste papieren te hebben voor een toekomst in Portugal. De machinekamer werd leeggehaald en de taxi werd uiteindelijk toch ook gebeld voor Olof. Of het iets wordt tussen Marian en Ed? Ik denk het niet. Gelukkig heeft ze altijd Amy nog. Hè, Amy?

Mijn favoriete Marian-moment: Wees-niet-dom-luister-naar-Tom stelde een gelegenheidsband samen en speelde met de Golden Oldies het dak eraf. Over gauwde televisie gesproken. Ik zal Olofs oeh's en ah's niet snel vergeten.

Walter

Wat ik vond van Walter in dit seizoen? Mag ik morgen even antwoorden? Ik zit nu best wel met m’n verkoudheid. Sorry, ik moest ’m maken. “Waarom je moet gaan kijken? Walter!” schreeuwde ik hoog van de toren (snappen jullie ’m?) in diezelfde eerste voorspelling. Daar moet ik toch even op terugkomen. Walter is wat mij betreft van de troon gestoten door de andere kandidaten. In de eerste paar afleveringen was de zweverige toestand op de tantraboerderij nog wel lachen, maar ik vond Walters liefdeszoektocht al snel een beetje vermoeiend worden. Er was op Le Domaine Vert wel heel veel negatieve energie voelbaar voor een plek waar je vooral aardende rust zou moeten ervaren. Maar dat zal dan wel weer iets met mijn zonnevlecht zijn. Walters eigen energie was in ieder geval vaak ver beneden het nulpunt. Dan kun je nog zo hard schreeuwen op een toren of nog zo lang knuffelen of dansen als je wil, maar dan blijven de vrouwen niet lang. Als twee vrouwen mijn tantaboerderij (haha, stel je voor) boos zouden verlaten, zou dat mij wel aan het denken zetten. Maar Walter hield het vooral bij zijn eigen spriruwaliteit. Toch jammer dat de pauw geen boodschap voor hem had. Zal hij daar in de rot-op-met-je-reünie nog wat over te zeggen hebben? De grote vraag: is Ingrid erbij? Ik trek alvast een zak Lays Oven Baked open.

Mijn favoriete Walter-moment: de allereerste dansscène met Claudia en Anne. Legendarisch.

Joy

Joy a.k.a. open blouse, open mind. Maar zo open was die mind van Joy eigenlijk helemaal niet. Ik hoorde vooral de hele tijd heel ouderwetse mannelijke en vrouwelijke energieën voorbijkomen tijdens de gesprekken op die vieze versleten banken op de parkeerplaats. En dat met een zus die interieurstylist is. Maar, er is hoop. Want Joy heeft nu zijn eigen stylist. De ondernemer (zijn woorden hè) zocht eigenlijk helemaal geen ondernemer (lees: werkende vrouw) als liefdeskandidaat, maar toch was het liefde op het eerste gezicht met Dani. Dani en hij kunnen veel van elkaar leren, aldus Joy. Ik voorspel toch wel flinke onweer op Mount Joy. Iets met niet helemaal in lijn met elkaars purpose zijn. Ach, ze kunnen altijd nog het scheetapparaat inzetten om een beetje te kalmeren. Of zij zet een stemvork op zijn enkel. Schijnt ook wonderen te doen.

Mijn favoriete Joy-moment: de grote plottwist van Elise. Nadat Joy haar de deur had gewezen, had ze een heel gezellige avond met de buurman en besloot ze met hem verder te daten. En ze leefden nog lang en gelukkig.

Leendert

Leendert werd omgedoopt tot Alleendert. Hij hoorde dat aan en dacht: wie het laatst lacht. Want Leendert is niet meer alleen in de Ardennen. Hij zit lekker in de hottub met docent Romaanse talen Thalia, die de molen nog steeds laat dansen. Thalia eet zonder problemen een stukje van zijn worst (sorry) en heeft geen problemen met hond Noa. Ze werd even naar huis gestuurd, maar kwam na een paar kandidaten en hun op- en aanmerkingen terug in de b&b 2.0 bij een Leendert 2.0 . Een Leendert die had ingezien dat hij niet te hard van stapel moet lopen en het echt niet het einde van een relatie betekent als een vrouw niet meteen de nacht met je wil doorbrengen. Niet elke vrouw zag de schoonheid van de watermolen, maar Thalia wel. Zijn dochter blij, scheelt toch weer wat lange ritten naar haar eenzame vader.

Mijn favoriete Leendert-moment: Leendert die met een kladblokje achter Niesje aan door de b&b moest lopen terwijl zij alle – in haar ogen – minpunten opnoemde. Leendert kreeg zeker geen 105% van de vraagprijs.

Petri

Er zijn maar weinig mensen in de wereld met zo'n grote irritatiezone als ons Petri. Ergens diep van binnen zit humor verborgen, maar daar laat de lerares Frans maar een heel kleine glimp van zien. Is dat dan toch echt iets Frans? Misschien is Petri gewoon heel erg goed ingeburgerd. Maar de Fransen staan toch ook wel bekend om de romantiek, l’amour. Petri kreeg haar amour helaas niet over de vloer. Het grote probleem volgens Petri: de mannen stelden zo weinig vragen aan haar. Tja, tja. Ik snap dat wel. Na een of twee van die nogal directe reacties zou ik toch ook maar kiezen voor de veilige weg en mijn baguette in stilte opeten. Haar dochter had er beter de hele tijd bij kunnen blijven, misschien dat haar ongevraagde advies de boel nog wel een beetje had kunnen redden. Al had ze de boom in de tuin maar uit de klauwen van Hans kunnen houden... Over Hans gesproken: heeft Petri die badeendjes eigenlijk ooit in de kast gevonden? Ze kunnen ons toch niet achterlaten met die cliffhanger?

Mijn favoriete Petri-moment (hoe kan het ook anders): “Zal ik het eerlijk zeggen? Ik zal m’n zonnebril erbij afzetten. Ik kom hier aan... en ik ben meteen helemaal niet blij. Dat is helemaal niet wat mijn bedoeling was en daar baal ik echt heel erg van.”

Bram

De liefdeszoektocht van Bram kende een spannende aftrap. Want wat zou Abbath wel niet denken van al die concurrentie op de boerderij? Hij was toch de grote liefde van Bram? Dat leek ook even zo te blijven toen een van de vrouwen het waagde om op zijn bedden én zijn plantjes te gaan zitten. Bram telde even tot 100, wist zichzelf te herpakken en kon zelfs genieten van die indringers in zijn permacultuur. Bram lachte het hardst en veel, er werd bier, en voorruit, ook een glaasje limonade gedronken, de was werd gedaan (ik kreeg al een lamme arm van het kijken naar die ‘wasmachine’), er werde sicke wandelingen gemaakt en chille gesprekken gevoerd (hartjes voor Suus). En Doggo werd zelfs een beetje jaloers, want er ontstond zowaar liefde in de Zweedse bossen. Caroline – totaal geen mix van een hippie en viking – bracht orde in het leven van de vrije vogel en dat beviel ’m eigenlijk wel. Tot groot verdriet van Anna mocht Caroline dus in de Zweedse moestuin blijven wroeten. Waarom deed Anna eigenlijk geen ‘Elisetje’? Ik zou als ik haar was nog eens een appje wagen aan tulband-vriend Daniel. Dat zie ik nou wel helemaal gebeuren.

Mijn favoriete Bram-moment: de lach. Ik schrok er soms een beetje van.

Martijn

Een broodje paling eten in 765 graden in Thailand. Ik zou het niet doen. Een nachtje slapen in Say Cheese? Sorry, maar ik zou het niet doen. Een gevangenis is inderdaad nog gezelliger ingericht. Maar in Say Cheese gaat het natuurlijk helemaal niet om de inrichting. Daar gaat het om de zelfgemaakte kaassouflés, de frikandel specials (two, please) en de berenhap with satésauce. Je kunt er na twee weken vakantie maar behoefte aan hebben. Martijn is er in ieder geval maar druk mee. Hij zweette ervan. En goed ook. Ik vraag me toch iets af: waar is hij dan de hele tijd zo druk mee? Het aanvullen van de cola hoeft hij met zoveel personeel niet te doen. Het is een groot raadsel. Het is ook een groot raadsel wat er precies in het hoofd van de Rotterdammer omgaat. Je kunt iemand die tien uur lang in een vliegtuig heeft gezeten om jou te ontmoeten toch wel fatsoenlijk gedag zeggen? Het was wel duidelijk dat Martijn niemand mee naar huis ging namen. Nog zoiets: is er eigenlijk wel een huis? Waar slaapt die man? Ik heb nog zoveel vragen.

Mijn favoriete Martijn-moment: het openhartige gesprek met Diana op het strand. Toen dacht ik echt even dat het goed ging komen met de liefde in Thailand. Maar niets zo veranderlijk als een Thaise b&b-eigenaar.