‘B&B Vol liefde’-Jacob doet zíjn kant van het verhaal over het programma: “Het was een marteling”

Jacob zegt dat hij achteraf gezien liever niet had meegedaan. “Het was een marteling om dit uit te zitten”, zegt de B&B-eigenaar.

Niet voor de liefde, maar voor het huis

Hij zegt dat de dames niet voor hem kwamen, maar voor zijn huis: “Ik kon niks leuks met ze doen, dat wilden ze niet. Ze zeiden: ‘Wij hebben voor jou gekozen, omdat je een mooi huis hebt met luxe en dát is wat we dan ook willen.’ Dus ik dacht gelijk: ‘Zij hebben nooit voor mij gekozen maar voor mijn huis.’ Dat was natuurlijk een schok.”

Promotie

De dames zeiden daarentegen eerder al, tijdens de reünie van het programma, dat het andersom juist andersom was. Segrun, één van zijn gasten, zei: “Op dag 3 liet Jacob al vallen dat hij alleen meedeed voor de promotie van zijn villa. En laten we eerlijk zijn, het was dag in dag uit onzin wat die man wist uit te kramen.”

Geen andere dames

Jacob vertelt dat hij tegen de programmamakers heeft gezegd dat hij andere vrouwen wilde die wél voor hem kwamen, maar dat zat er niet in. “Want het publiek moet het natuurlijk interessant vinden, zeiden ze. Ik voel me niet gebruikt, maar het had wel heel slecht voor me kunnen uitpakken. RTL heeft dames laten opdraven die niet mijn types waren”, zegt hij.

Bron: Showniews.