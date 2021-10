‘B&B vol liefde’-Jacob dolgelukkig met nieuwe vriendin: “Het is een sprookje”

In een interview met het AD vertelt Jacob dat hij helemaal in de wolken is met zijn nieuwe vlam.

Niet door selectieronde gekomen

Het had niet veel gescheeld of Carla was één van de dames geweest die voor het programma B&B vol liefde naar Portugal had mogen afreizen. Carla had zich namelijk zelf ook opgegeven voor het programma, maar kwam niet door de selectierondes heen.

Een modern sprookje

Carla liet het er echter niet bij zitten en nam na de laatste aflevering van het programma alsnog contact op met Jacob, die meteen als een blok voor haar viel. Aan het AD vertelt Jacob dat het hartstikke goed gaat tussen de twee en dat ze zelfs al samenwonen. “Ik heb nu alles wat ik kan wensen en dat is wederzijds. Het is een sprookje.”

Een teken van respect

Jacob heeft niet het gevoel dat ze te hard van stapel lopen. “Ik kocht dit huis jaren geleden ook in zeven minuten tijd. Ik weet gewoon heel snel of het klopt”, zo legt hij uit. “Natuurlijk hebben we al wat discussies gehad - Carla kan soms wat bazig en ongeduldig zijn, maar dat is omdat ze wat onzeker is. Dat komt wel goed.” Ook Carla schudt haar hoofd. “Weet je, misschien is het ook het feit dat hij zijn ex in huis heeft genomen toen zij ziek was. Dat vonden die vier kandidates heel gek, maar voor mij is het een teken van respect, iets positiefs. Ik wist al dat hij als persoon mij aansprak.”

