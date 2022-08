HANS (54) - ITALIË

‘B&B vol liefde’ - Hans Beeld RTL

Wat is het een zooitje in de b&b van Hans in Italië. Maar ligt dat nou echt alleen aan hem? Of de boze geesten in het huis? Niet helemaal, denk ik. Want de aanwezigheid van ex Libera is voor Natascha de reden dat ze de liefde niet gaat vinden in Italië. Dat had ze van tevoren wel willen weten. En zij is niet de eerste. Waarom hebben ze dit zo gespeeld? Het is niet alleen voor de kandidaten een vervelende verrassing, maar zo krijgt Hans toch ook geen eerlijke kans op liefde? Als de kandidaten dit hadden geweten, waren ze waarschijnlijk niet eens naar Italië gekomen. Dit is toch zonde van ieders tijd?

Natascha was bij aankomst nog heel positief. Hans viel goed in de smaak en ze ging meteen lekker aan de slag in de b&b. Maar toen was daar Libera. Geen probleem, zei ze eerst nog stoer. Maar daar kwam ze toch wel snel van terug. Hans bleek toch nog wel heel veel oog te hebben voor Libera. “Jaloezie?” vroeg Hans haar, toen ze erover begon. O, Hans... begrijp je dat nou echt niet? Het ligt niet aan de vrouwen, het ligt aan jou. Aan jullie. Er is daar absoluut nog geen ruimte voor een nieuwe liefde. Hans dacht uit deze situatie te kunnen komen door een nieuwe vrouw de b&b te laten runnen, maar geen vrouw is zo gek om dit avontuur aan te gaan zolang Libera er nog is. Ik mag toch hopen dat ze niet nóg een vrouw naar de b&b laten komen? Misschien kan Hans het nog een keer proberen als Libera de tent heeft verlaten. Dat gun je ‘m immers ook.

MARTIJN (31) - PORTUGAL

‘B&B vol liefde’- Martijn Beeld RTL

Wanneer wordt er nou eens gezoe-hoend? Dat uurtje wurgsporten heeft Martijn en Simone dichterbij elkaar gebracht, maar helaas nog niet zó dichtbij. Het bleef bij handje-handje zitten in het restaurant. Kom op Martijn, tijd voor actie! Er zijn nu twee meiden in de b&b die niets liever zouden willen. Ja, ik heb Marian vorige week toch verkeerd ingeschat. Ik weet niet wat Martijn buiten beeld heeft gedaan, maar van afhaken is absoluut geen sprake meer. Ze vraagt zelfs om meer aandacht. Die aandacht moet ze alleen steeds delen. Hoe hard moesten jullie lachen om de trio-glamourdate? Zat hij daar met zijn armen om twee vrouwen heen. Ongemakkelijk... Dan zou ik denk ik nog liever met schoonma en -pa uit eten gaan.

Martijn moet binnenkort toch echt iemand naar huis sturen, want ook Suus is gearriveerd in Portugal. En je armen om drie vrouwen heen slaan wordt wat ingewikkeld.

NATASJA (49) - FRANKRIJK

Nieuw seizoen ‘B&B vol liefde’ - Natasja Beeld RTL

Wat is dat toch met die exen in dit programma? Woont er geen ex bij iemand in huis, dan komt er wel een ex op bezoek. Die ook nog eens binnen mag slapen! Menno staat om half 5 al te stuiteren naast zijn bed, dus werd na één nacht al naar de tent in de tuin gebonjourd. Er moest ook wel plaatsgemaakt worden, want niet alleen de ex stond op de stoep, ook de familie arriveerde. Nou Menno, als het niets wordt met Natasja (wat ik denk) kun je nog altijd een poging wagen bij haar zus. Twee druppels water, zelfs die stem!

Het minder leuke nieuws: we hebben drie gebroken harten. Dat van Natasja, van Menno en van mij. Jóóóós, wat doe je nou?! Ik zag het helemaal zitten. Natas stond op het punt om hem te vertellen dat ze hem leuker dan leuk vond, maar voor ze dat kon doen gaf hij al aan dat hij naar huis zou gaan. De date op de golfbaan pakte toch niet zo goed uit. Met deze beslissing dumpte hij niet alleen Natasja, maar ook zijn nieuwe bff Menno was in tranen. Gelukkig hoefde Jos niet meteen naar huis en kan hij nog een nachtje wennen aan een leven zonder hem. O nee, friends for life.

DENISE (31) - SPANJE

Nieuw seizoen ‘B&B vol liefde’ - Denise Beeld RTL

Daar gaan we weer: wanneer wordt er nou eens gezoe-hoend? Zelfs de broer van Denise spoorde zijn zusje aan om de volgende stap te zetten. Die stap zet ze in ieder geval niet met Frank. Na het sollicitatiegesprek met haar broer en zijn gezin wist hij zeker dat er niet meer dan vriendschap zou ontstaan tussen hen. “Mag ik het nummer van je vriendin?” grapte hij nog voordat hij Denise alleen liet met Dave. De klik tussen Dave en Denise is er, maar ze weet nog niet helemaal zeker of ze hem op zijn boevenoogjes kan geloven. Er is helaas geen tijd om dat met z'n tweeën uit te zoeken, want Ben arriveerde. En Ben scoorde meteen punten met zijn cadeautje voor de hond. Oh oh, trouble in paradise voor Dave. Bens grapjes vielen niet in de smaak (misschien zegt dat meer over de humor van Denise), maar toch hoop ik dat hij nog een kans krijgt. Ik zie wel een match. Of heeft Denise haar keuze stiekem al gemaakt?

ASTRID (48) - OOSTENRIJK

Nieuw seizoen ‘B&B vol liefde’ - Astrid Beeld RTL

We dachten dat we haar nooit meer terug zouden zien, maar Astrid is toch weer uit haar kamer gekomen. Ik kan bijna niet geloven dat ze Ruud gewoon géén gedag heeft gezegd de avond daarvoor. Maar wat ik helemaal niet kan geloven is dat Astrid en HJ gezoend zouden hebben. En dat bleek inderdaad ook niet meer te zijn dan een kusje (op de wang?). Nee, dat was niet zo netjes van hem. Maar kom op hé, hij liet zich gewoon een beetje opjutten. Ze maakte er zo'n groot drama van dat het even leek alsof we in Meerdijk waren in plaats van Oostenrijk. “Het is oké, het is oké.” Ik ben bang dat HJ dit niet meer kan herstellen. En hij heeft ook serieuze concurrentie gekregen van Ruud. Ruud ziet haar valkuilen en pest haar daar ook een beetje mee. Hij wilde heel graag koffie drinken met zijn duifje en dat lukte hem nog ook. Het lukte hem zelfs haar aan het lachen te maken. Maar ook weten we dat het beroemde schreeuwmoment in de tuin er nog aan zit te komen. Gaat Ruud te snel of negeert HJ opnieuw Astrids grenzen? We willen het zo graag weten!

HANS (60) - FRANKRIJK - B&B VOL LIEFDE

Nieuw seizoen ‘B&B vol liefde’ - Hans in Frankrijk Beeld RTL

Bij Hans in Frankrijk zagen we van iedereen deze week een heel andere kant. Hans gedroeg zich als een nerveuze puber in de buurt van feessie-Daisy en Petra gedroeg zich vooral als een verwende puber. Hans was sinds de komst van Daisy niet meer de Hans die ze daarvoor had gezien en graag wilde zien. Ze had wel een beetje gelijk, Hans had ineens ook weinig aandacht voor haar, maar een beetje zuur was het wel. Omdat het gedrag van Hans haar niet zinde, hoefde ze nog niet meteen zo onaardig te doen over Daisy. Wat maakt jou het nou uit dat ze zich al drie keer heeft omgekleed? Daarmee liet Petra zich niet echt van haar beste kant zien. En dan snel op die grasmaaier gaan zitten terwijl je weet dat zij dat graag wilde doen. Hoe oud zijn we nou, dames?

En het mooiste is nog, ze hoeft zich echt geen zorgen te maken. Hans ziet ook echt wel in dat het met Gemma Glitter op de lange termijn niets gaat worden. Ze spreekt geen Frans én ze is niet zo'n goede ruiter, dan sta je meteen alweer onderaan het lijstje.

TED (67) - MADEIRA

Nieuw seizoen ‘B&B vol liefde’ - Ted Beeld RTL

Je hebt toch helemaal geen liefde nodig als je een bestie als Rita hebt? Wat een heerlijk duo is dit. Maar Ted moet wel oppassen, want nieuwe kandidaat Tjerk valt wel heel erg in de smaak bij Rita. Ze was al fan van hem na zijn filmpje gezien te hebben, maar is na hun ontmoeting helemaal weg van hem. Gelukkig heeft Tjerk alleen maar aandacht voor Ted. Hij wil álles van haar weten en geeft haar het ene compliment na het andere. Daar gaat ze zelfs een beetje van blozen. Dit gaat de goede kant op!

RICHARD (50) - PORTUGAL

Nieuw seizoen ‘B&B vol liefde’ - Richard Beeld RTL

Maureen en Richard leken bij haar aankomst wel een beetje op hetzelfde level te zitten, maar dat was schone schijn. Maureen wil een man die voor haar zorgt en Richard wil een vrouw die zich goed alleen kan vermaken als hij aan het werk is op het terrein. En vooral een vrouw die 'm lekker zijn gang laat gaan, weetjewel. Lees: Simone. Maureen was opnieuw niet de vrouw die de bijzondere band tussen die twee nog kon verbreken. Onruststoker en koningin Maureen werd na anderhalve dag naar huis gestuurd. Komt er nog een vrouw? Of gaat Richard doen wat hij stiekem al de hele tijd wil doen: Simone de liefde verklaren en haar alles bieden wat hij in zich heeft.

Volgende week zoek ik zelf even de liefde in een b&b (há), dus neemt Libelle's Tara het stokje over. Ondertussen kijk ik natuurlijk door en ben ik over twee weken weer terug met een kersverse en vast weer knotsgekke update. Is Hans dan nog steeds alleen en is er dan ein-de-lijk gezoend? Ik kan niet wachten!