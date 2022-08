‘B&B vol liefde’ week 5: “As die pikt het niet meer, As komt nu voor zichzelf op”

‘B&B vol liefde’- Martijn Beeld RTL

Martijn (31) - Portugal

Martijn ging dieper in zee met Marian. En al surfend kreeg de B&B-eigenaar een openbaring: hoe lief en lenig ook, Simone is het niet voor ’m. En dus mocht die laatste haar spullen pakken en vertrekken. Wat zorgde voor een tranendal van heb ik jou daar.

Je vraagt je af: heeft Martijn wel de juiste keuze gemaakt? Moeten Simone en Martijn nazorg? Komen ze dit verlies zonder mentale butsen en deuken te boven? En: hoe gaat het nu met de moeder van Martijn, die het hardst huilde van allemaal? Vragen, vragen...

Goed, lang huilen kon niet, want daar stond Fenna uit Bonaire al op de stoep. Tot gróte vreugde van Martijn, want op háár had hij al die tijd gewacht, zijn nummer één. Fenna was ondertussen zo aan het stralen dat ze bijna licht gaf. Nou, Suus, mag jij volgende week naar huus?

‘B&B vol liefde’ - Natasja Beeld RTL

Natasja (49) - Frankrijk

Natas kreeg het afgelopen week voor d’r kiezen. Ging eerst lieveling Jos er schielijk vandoor, ontwaarde ze kort erna de twee kroonjuwelen van Menno. Wat heet: tepelpiercings. Of-ie soms nog andere uitblinkers had op plekken waar de zon niet scheen, wilde ze graag weten. Nee, die had Menno goddank niet, anders was het ook voor hem einde oefening.

Om zich van zijn beste kant te laten zien, ging-ie de auto van zijn misschien toekomstige schoonvader maar poetsen. Misschien, want van de inschikkelijkheid van Menno wordt zelfs Natasja zenuwachtig. Is er dan níets waarmee Menno het oneens is? Is er niets dat Menno ook maar een tikkeltje oneerlijk of ongehoord vindt? Nee, niets. Bij Menno is het altijd lente. Dieu, en toen stond Jan aan de poort, die Natasja al gauw deed denken aan Dirk... Dat belooft wat.

‘B&B vol liefde’ - Hans Beeld RTL

Hans (60) - Frankrijk

In het Franse Dégagnac moet Daisy het veld ruimen voor nieuwkomer Annemarie, die inmiddels traditiegetrouw door Hans in het zadel gehesen wordt voor een testrit. Ze slaagt met vlag en wimpel. Kortom, Petra heeft er een serieuze medestrever bij.

Toch kunnen de twee het uitstekend met elkaar vinden. Zo uitstekend dat Hans grapt dat, als-ie niet uitkijkt, de dames hém straks naar huis sturen. Goed. Gedrieën bewegen ze zich naar het beeldschone bedevaartplaatsje Rocamadour, een dag later bezoeken ze een ander toeristisch oord. Waar Hans het spreekwoord ‘liefde maakt blind’ erg letterlijk neemt en zijn volgtroep geblinddoekt en gebukt onder zijn humor in het duister laat tasten.

Hilariteit alom. Maar, willen de vrouwen vooral weten: kan ik met Hans ook de winter door? En dan valt er een Santana-plaat op de mat. Afkomstig van aanstaande kandidaat Marion, die nog onderweg is, maar wel alvast slim de toon zet. Petra voelt nattigheid.

‘B&B vol liefde’ - Ted Beeld RTL

Ted (67) - Madeira

Op Madeira maakt Ben zijn opwachting, gehuld in een vrolijk ensemble met feestmuts toe. Tjerk heeft daar alvast geen hoge pet van op. In de camera pruttelt hij kinderachtig en laatdunkend over Ons Soort Mens, en hoe Ben daar - ‘niet denigrerend bedoeld’ - bepaald niet bijhoort.

Tjerk blijkt een vlerk. En een onsportieve ook nog. Maar wèl een die niet misstaat, daar aan Teds zijde. De twee stappen zelfs color coordinated de deur uit voor een tête-à-Ted, waar ze elkaar praktisch de liefde verklaren. “Je bent een lekkere kerel”, aldus Ted. Ben geeft zijn Ted ondertussen niet zomaar gewonnen en ziet het - anders dan Tjerk - zelfs wel zitten Ted te helpen bij de bouw van haar nieuwe B&B. Dat hij z’n talen niet spreekt, doen we voor het gemak maar af als een klein detail.

‘B&B vol liefde’ - Astrid Beeld RTL

Astrid (48) - Oostenrijk

Guttegut. Sinds Harmjans ‘slip of the tongue’ is Astrids weer Fort Knox. Alle noeste arbeid van Harmjan ten spijt om wat codes te kraken en Astrids deur weer op een kier te krijgen, ging het van kwaad (Astrids instructies negeren bij het optuigen van een trampoline) tot heel veel erger (Astrids kruidenleer in de wind slaan en per abuis een eetlepel kruiden over het eten uitstrooien in plaats van de gewenste théélepel).

Het was genoeg voor een pittige discussie waarbij Astrid uit de bocht vloog en zich wederom vooral erg goed in Astrid lijkt te kunnen verplaatsen. Maar in een ander? Nah. Een goedbedoelde poging Astrid tot kalmte te manen komt Harmjan duur te staan, want, briest Astrid na: “As die pikt het niet meer, As die komt nu voor zichzelf op.” Poe. Where should we begin, zou Esther Perel zeggen. Een Harmjanboel, daar in Oostenrijk. Je zou bijna vergeten dat Ruud er ook nog is.

‘B&B vol liefde’ - Richard Beeld RTL

Richard (50) - Portugal

Simone heeft in de twee weken dat ze bij Richard en z’n tipitentencomplex vertoeft, al moeiteloos drie rivalen weggespeeld. Zij en Richard, dat zit wel snor. Ze kunnen met elkaar lachen en huilen, zo blijkt wanneer Richard zijn trouwalbum tevoorschijn tovert. Het is vier jaar geleden dat zijn vrouw bezweek aan een hersenbloeding. Bij Simone kan hij rekenen op een schouder en een luisterend oor.

En dan geeft ook Richard het hardop toe: Simone en hij, da’s koek en ei; de volgende dame moet wel van heel goeden huize komen wil ze daar nog tussenkomen. Maar, houdt Richard vol: iedereen krijgt een eerlijke kans. En dan staat Esther voor de deur, die volgens Richard een leuk koppie heeft, maar ook drie dikke minpunten: ze houdt niet van koken, zeilen en motorrijden. Arme meid.

‘B&B vol liefde’ - Denise Beeld RTL

Denise (31) - Spanje

Dave en Denise hebben een bekje gelegd. Zij liever dan ik, ik krijg kippenvel en gekrulde teennagels van dat toch wat infantiele bordje met magneetjes. Awkward much? Maar goed, ik hoef dan ook geen tongzoenen uit te wisselen met Dave (hoewel wèl mijn lengte). Vroeg ik me toch stiekem af: zou Dave nu al tongzoenend op z’n tenen hebben moeten staan?

Ook mwah: de misplaatste eerlijkheid van Dave tegenover Ben door te vertellen dat hij en Denise dus hebben gekust. We zitten toch zeker niet op de middelbare school? Kom op zeg. Daar staat tegenover dat Ben volgende week naar het zich laat aanzien over wat grenzen van Denise heen buldert. Ook niet fraai. We gaan het horen, we gaan het zien.