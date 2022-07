In Nederland liep de temperatuur deze week flink op, in B&B vol liefde vooral de gemoederen. Week 2 was me weer het weekje wel. Een opmerking voordat we beginnen: ben ik de enige die jeuk krijgt van het woord ‘liefdeskandidaten’?

TED (67) - MADEIRA

‘B&B vol liefde’ - Ted Beeld RTL

Daar is ze dan, de grande dame van het tweede seizoen van B&B vol liefde: Ted. Ja, Ted is toch wel in de race om mijn favoriet van dit seizoen te worden. Leuk al die gekkigheid bij Hans en Richard, maar dat is mij toch allemaal net wat te veel. Ted is Ted. In voor een lolletje, lekker direct. Ted is niet alleen de grande dame van dit seizoen, maar ook van het eiland. Iedereen op Madeira kent Ted en dat zal - in positieve zin - niet voor niets zijn.

Ted heeft niet zoveel eisen, ze wil vooral lol met een man kunnen hebben. Dat is ook weleens verfrissend. Zeg je lol, dan zeg je Piet. Op het eerste gezicht leek er een gezellige klik te zijn tussen die twee, maar toch zag je al snel: dit wordt ’m niet. Piet is een schat, maar niet de man waarnaar zij op zoek is. En ik denk ook dat Ted niet de vrouw is voor hem. Hij wordt een beetje weggeblazen door Ted en haar zelfverzekerdheid - “Ik ben je moeder niet!” - en dat verdient hij niet. Hij twijfelt zo aan zijn (talen)kennis, dat ik denk dat een toekomst in het buitenland er voor hem sowieso niet inzit.

Het feest kan beginnen, want Ab is binnen! Een wijntje om half 12? Hij heeft het goed begrepen. Ab en Piet zijn water en vuur. Ze hadden niet verder uit elkaar kunnen staan. Op basis van opgespaarde vetophopingen zag Piet hem niet als concurrent (gaat het, Piet?), maar in alle overige zaken is Ab dat wel. Het is dan ook meteen duidelijk dat Ab en Ted beter klikken. Ab kan niet wachten tot hij Ted voor zich alleen heeft. Maar de vraag is: gaat Piet zelf of stuurt Ted hem naar huis?

NATASJA (49) - FRANKRIJK

‘B&B vol liefde’ - Natasja Beeld RTL

De mismatch der mismatches: Natasja en Dirk. Ik heb zelden zo’n ongemakkelijk etentje gezien. Dirk is niet echt uitbundig, of beter gezegd: er komt geen woord uit. Hij stelt geen vragen en antwoordt nauwelijks als zij iets tegen hem zegt. Oké, zij is ook niet echt haar vrolijke zelf in zijn buurt, maar je kunt toch wel een beetje interesse tonen? You never know, zei Dirk nog hoopvol over hun match. Nou Dirk, dat weten wij allemaal wel. Je slaapt niet heel lang meer in de b&b van Natasja.

Wie misschien nog wel een tijdje blijft hangen, is het maakt mij niet uit wat jij van voetbal vindt-Jos. Dat is al beter! Ze kletsen gezellig, hij geeft tegengas(!), is enthousiast over de b&b, heeft veel ideeën en houdt van een borrel. Ja, het begin is goed. En horen we daar nou al een paar complimentjes? O jongens, dit gaat goehoed.

MARTIJN (31) - PORTUGAL

‘B&B vol liefde’- Martijn Beeld RTL

Bye, bye Britt! Na één dag besloot de Groningse de b&b van Martijn al te verlaten. Simone juichte van binnen. Want Simoon weet wat ze wil: Martijn. Nu al? Loopt haar huur op Hawaï af? Martijn besloot er ook werk van te maken en ging (zonder zijn ouders!!) met haar op stap. Tel daarbij een duo-yogasessie op, en jackpot: vlinders bij Simone. Maar daar was concurrente nummer twee: Marjan. Zij droomt ervan om samen met Martijn mooie reizen te maken. Eh, hij heeft een b&b... ik weet niet of dat in zijn agenda past. Of hij moet zijn moeder vragen om een oogje in het zeil te houden (snap je ’m?). ‘Bij ‘deze’ had Martijn ook een goed gevoel. Nu nog haar naam onthouden, want zo is het net Klara 23 in de wei. Daar scoor je geen punten mee, zelfs niet bij een boerenmeid als Marjan.

HANS (54) - ITALIË

‘B&B vol liefde’ - Hans Beeld RTL

B&B de volle leegte, kan ik u helpen? Zo raast er een orkaan door je huis en zo is het er muisstil. Het ene na het andere drama vindt plaats in de keuken van Hans. Na de messen en de augurken, kreeg de b&b-eigenaar tijdens het eten ruzie met zijn ex over de scheiding en over geld. In het bijzijn van zijn twee liefdeskandidaten (grapje). De felle kant van Hans, die Hariye en Desiree toen zagen, viel niet echt in de smaak. In gedoe met een ex had Hariye geen zin. Wat bleek ook: beide vrouwen wisten van tevoren niet dat zijn ex-vrouw nog bij hem in huis woont. Is de productie zeker ‘vergeten’ te zeggen? Geen vrouw die anders het vliegtuig naar Italië pakt.

Hans zoekt vast ook echt wel een liefde, maar vooral een vrouw die de b&b wil gaan runnen zodat zijn ex-vrouw weer lekker haar eigen ding kan doen. Dat werd die avond pijnlijk duidelijk. ’s Middags op het terras was de spanning al om te snijden. Desiree kwam tot haar grote geluk onderweg toch witte asperges tegen op de markt. Hou er nou toch over op... Hans was er ook klaar mee, maar durfde Desiree nog niet naar huis te sturen. Toen hij eenmaal thuis de moed had verzameld, moest dat ook op stel en sprong gebeuren. Dees moest haar koffers pakken. En snel een beetje, want over een paar uurtjes moest ze weg zijn. “Er is een tijd van komen en een tijd van gaan.” Desiree had een paar signalen gemist. Naar huis? Ze hadden het toch geweldig leuk met elkaar? Helaas, het doekt valt. De ster van de show gaat het programma verlaten. Dat is toch ook weer een beetje jammer.

“Gaan we saampjes weg?” vroeg ze hoopvol nadat ook Hariye bekendmaakte geen zin te hebben in gedoe met een ex-vrouw. Hans mag zijn issues zelf oplossen. En Desiree ook, want Hariye wist niet hoe snel ze moest gaan. “Jij hebt nog héél veel in te pakken en ik ben alláááng klaar.” “We bellen, we appen”, riep Dees haar nog na. Ik denk dat Hariye inmiddels een nieuw nummer heeft.

DENISE (31) - SPANJE

‘B&B vol liefde’ - Denise Beeld RTL

Dit is het seizoen van het snelle schakelen. Is het ’t niet, dan is het ’t niet. En bij Denise is het ’t niet. Sportschool-Dave probeert nog indruk op haar te maken door een duik in het koude zwembad te nemen, maar ik zie het niet gebeuren hoor. Het is moeilijk om haar te overtuigen. Met grapjes lukt dat in ieder geval niet. Oké, tweeëntwintig grapjes over Daves lengte is ook niet echt leuk, maar Gio kon sowieso weinig goed bij haar doen. Zijn grapjes waren niet leuk, hij discussieerde te veel. Voordat Denise hem naar huis kon sturen, gooide hij de handdoek in de ring. Gelukkig maar, voordat het knokken werd. Het was maar een grapje!

ASTRID (48) - OOSTENRIJK

‘B&B vol liefde’ - Astrid Beeld RTL

Astrid, is it you? Samen met Harmjan ontbijten? Aan één tafel? Het was zowaar gezellig. Er werd gelachen om zijn grapjes, hij mag voetballen met de kinderen. Dat klinkt misschien niet heel romantisch, maar als je weet waar we vandaan komen... Er is hoop! O, toch niet. Astrids deur zit naar eigen zeggen nog steeds potdicht. Stop je verwachtingen maar weg HJ, want dat is alleen voor haar kinderen weggelegd. Ik zie nog veel onopgeloste issues (ook een terugkerend thema dit seizoen). Ik hoop maar dat HJ geduld heeft, heel veel geduld. Want dat deurtje gaat niet zomaar open.

HANS (60) - FRANKRIJK

‘B&B vol liefde’ - Hans Beeld RTL

Ik neem mijn woorden (deels) terug. Hans blijkt beter met, en vooral voor, vrouwen te zijn dan ik in eerste instantie dacht. Oké, hij komt een beetje langzaam op gang. Ik ben niet vergeten dat hij in die kroeg gewoon aan de bar ging staan praten met zijn Franse vrienden en kattengedragsdeskundige (dat is belangrijk om te vermelden) Petra aan haar lot over liet. Lunchen? Hij is meer van de liquid lunch. “Heel Frans wel”, probeerde ze nog. Maar het was eigenlijk niet goed te praten. Wanneer was hij dan wel goed voor de vrouwen? Nou, toen zijn nieuwe date Yovan (Yovanna, volgens Hans) verkondigde dat ze vindt dat vrouwen het beste kunnen schoonmaken en koken en mannen beter zijn in de vuilnis buitenzetten, wist hij niet waar hij moest kijken. Go Hans, het is 2022. Hij is toch niet zo ouderwets als ik dacht.

Toen was daar ineens romantiek! Zag ik daar een liefdevolle blik? Hans was héél erg onder de indruk van de kunsten van Petra in de bak bij de paarden. Ineens zag hij toch wel potentie en zagen wij zijn verborgen zachte kant. Een extra fijne bijkomstigheid was dat Petra ook over andere dingen kan praten dan schoonmaken (há, lekkere sneer). Ze vergat de crème fraiche, maar waar Desiree naar huis was gegaan, kon het Hans niet zoveel schelen. Petra blijft punten scoren. Ik hoop dat Yovan haar ketting nog niet aan de boom heeft geknoopt, want door haar gekwebbel zit ze binnen de kortste keren weer in de auto.

RICHARD (50) - PORTUGAL

‘B&B vol liefde’ - Richard Beeld RTL

De helft van wat Richard deze week heeft gezegd, heb ik niet verstaan. Kan deze man ondertiteling krijgen? Wat wel duidelijk was, was dat Claudia meteen niet al te goed bij Richard in de smaak viel. Dat is ook niet helemaal eerlijk, want niemand wint het na die tongzoen nog van Simone. Alleen zijn zwembadrobot misschien. Emotioneel persoontje Claudia werd daar heel chagrijnig van en dat maakte Richard dan weer knorrig. Kortom: het werd er niet gezelliger op. Het enige wat hij wilde, was even ‘ontladen’ met Simone.

Claudia probeerde nog indruk te maken met haar maaltijd mét jus. Dat werd goedgekeurd door de Bond van Nederlandse huismannen (?), maar kon ook niet op tegen de vlinders die hij voelt voor Simone. Zij werd zelfs al voorgesteld aan Richards dochter. Het is dat Gerry al onderweg was, anders had ze niet meer hoeven komen. Simone bracht het hoofd van Richard met een nacht samen slapen nóg meer op hol. Dat zou Gerry toch niet lukken, want toen ze uit de auto stapte, dacht hij niet: wauw. Haha, je hoeft niet álles wat je denkt hardop te zeggen, Rich. Het was voor haar zo ook wel duidelijk dat er al liefde in deze b&b is.