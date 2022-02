Baby krijgt Star Wars-naam. "Mag ik zeggen wat ik daarvan vind?”

“Mijn zus wil mijn pasgeboren nichtje een op Star Wars geïnspireerde naam geven. Daarmee gaat ze enorm gepest worden. Mag ik hier iets over zeggen tegen haar?”

De vrouw deelde het verhaal in een post op Reddit en vertelde dat ze stomverbaasd was toen de naam aan haar werd verteld. Haar zus had aanvankelijk het idee om de baby Rebecca te noemen, als een lief eerbetoon aan hun overleden oma. Maar haar partner, een enorme Star Wars fan, wilde per se een naam uit de serie gebruiken.

Compromis

“Hij had besloten dat als ze een zoontje zouden krijgen, hij Chewie zou heten. Ook vreemd, maar minder erg.” Toen zus en zwager ontdekten dat ze een meisje kregen, wilde hij de naam niet veranderen. Uiteindelijk kwamen ze na vele ruzies tot een compromis en combineerden ze de twee namen. Het is Chewbecca geworden, met als roepnaam Becca.

De vrouw vertelde op Reddit wat ze tegen haar zus zei: “Ik zei dat ze haar dochter niet Chewbecca moest noemen, omdat ze dan gepest gaat worden. Bovendien klinkt het als een hondennaam. Mijn zus werd kwaad en vond dat ik me er niet mee moest bemoeien.”

Paspoort en diploma

Op Reddit gingen de lezers los en deelden hun mening over de naam in de commentaren. Ze waren op de hand van de vrouw die het bericht postte. “Als je haar eerste verjaardagskaart stuurt, geef haar dan ook meteen geld voor toekomstige therapie. Ook al noemen ze haar ‘Becca’, het zal niet op wettelijke documenten als een paspoort of diploma staan.”

Bron: Daily Mirror