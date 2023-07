Baby nieuws! Voetballer Frenkie de Jong en zijn vriendin Mikky Kiemeney verwachten hun eerste kindje

Dat deelt het stel in een post op hun Instagram, waarin een lieve video te zien is van het dolgelukkige stel.

Groeiende buik

In de video is het stel te zien tijdens een vakantie bij de zee en toont Mikky haar groeiende buik. In het bijschrift heeft ze emoticons van een teddybeer en een hartje geplaatst.

Eerste ontmoeting Frenkie de Jong en Mikky Kiemeney

De middenvelder van het Nederlands elftal en de influencer kondigden vorig jaar hun verloving aan. Het stel is sinds 2014 samen en leerde elkaar kennen op de middelbare school.

