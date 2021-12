Op Instagram laat Simon weten dat het jongetje ‘kerngezond’ is.

Zware bevalling

Op een mooie zwart-witfoto is te zien hoe Annemarie met het jongetje in haar armen ligt. “Wij mogen onze kerngezonde zoon op de wereld verwelkomen”, zo schrijft Simon bij de foto. Volgens de zanger is het een zware bevalling geweest. “Omdat hij maar liefst 8,5 pond weegt is het niet onlogisch dat mama het nog wel zwaar heeft. Ik zal je de details besparen. Los van dat fysieke deel lopen we over van geluk. Dromen komen uit”, zo sluit hij het bericht af.

Coronavirus zwangerschap

De zwangerschap van Annemarie verliep overigens ook niet zonder slag of stoot. Ze raakte namelijk besmet met het coronavirus tijdens een babyshower, waar Simon ook het virus opliep. Gelukkig had dit geen ernstige gevolgen voor haar verdere zwangerschap of bevalling.

Bron: Instagram