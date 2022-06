Johan is een echte ‘meisjes-vader’: uit een eerdere relatie had hij al Janneke en Jolien. Met Lourianne kreeg hij Emmalien en Loerjen. Daar is nu de kleine Hailey bij gekomen. “Het is echt ongelooflijk, zo’n meidenhuis. Maar de man bepaalt het geslacht, dus het is mijn eigen schuld”, aldus de goedlachse Johan.

Ook Lourianne had al twee kinderen: Sean en Izabella. Dat wordt dus nog druk met de feestdagen!

Lieve Laifke

Net als de twee andere gezamenlijke dochters van het stel kreeg ook de nieuwste telg een bijzondere naam. Die was dan ook niet één, twee, drie verzonnen. “Ik wilde liever een echt Groningse naam, maar mijn vrouw komt van Aruba en die wilde graag iets internationaals. We hebben zelfs onze andere dochters erover laten meedenken. Uiteindelijk vonden we dit een heel mooie combinatie. Laifke betekent ‘lief, lieve’ in het Gronings.”

Heel aandoenlijk

De meiden in huis zijn in de wolken met hun kleine zusje, vertelt Johan. “De groten zorgen heel goed voor haar. Vooral Janneke is echt heel goed met kinderen. De kleintjes willen haar de hele tijd knuffelen en vasthouden. En ze spelen van alles na met een wiegje en een pop. Heel aandoenlijk. Ook Sean is heel lief met kinderen. Hij is de oudste, heel rustig en een enorme lieverd.” Johan en Lourianne zitten voorlopig nog wel even op een roze wolk. “Het gaat zo ongelooflijk goed en gemoedelijk samen. Ze zijn allemaal zo lief voor elkaar, soms gewoon bijna te lief. We zijn hier ontzettend dankbaar voor.”

Bron: KRO-NCRV